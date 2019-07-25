AYM Başkanı Arslan: 190 bin bireysel başvuruyu karara bağladık

AYM Başkanı Arslan: 190 bin bireysel başvuruyu karara bağladık AYM Başkanı Arslan, "Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık." dedi