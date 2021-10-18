AYM Başkanı Arslan: Aklınızı ve beyninizi kiraya vermeyin!

AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademik yıl açılına katıldı. Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki açılış töreninde Arslan’ın yanı sıra Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.





AYM’nin kararlarında bilimsel ve idari, mali özerklik ile üniversite boyutlarının çok sık vurgulandığını ifade eden AYM Başkanı Arslan, “Aklın kullanılması kurumsal anlamda üniversitenin özerkliğini, bireysel anlamda da özgürlüğü gerektiriyor. AYM'nin kararlarında bilimsel ve idari, mali özerklik, üniversite boyutuyla çok sık vurgulanıyor. Mahkemeye göre bu 3 kavram aslında üniversite özerkliğinin ayrılmaz unsurlarıdır. Bunların birine yönelik müdahale, diğerlerini etkileyecek ve üniversite özerkliğini ciddi anlamda sakatlayacaktır. Mahkememiz sıklıkla ilgili davalarda akademik özgürlükten bahsetmektedir. Serbestçe bilimsel faaliyetlerde bulunma anlamında kullanmaktadır. Akademik özerklik, akademik özgürlük üniversitelerin olmazsa olmaz unsurları olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan kurumsal anlamda özerkliğin ötesinde üniversiteye hakim olması gereken temel değer, hiç kuşkusuz özgürlüktür. Çünkü aklın kullanılması, üniversitenin özgür olmasını hocasıyla, öğrencisiyle, bilim insanıyla özgür olmasını gerektiriyor” dedi.

GENÇLERE TAVSİYE: KENDİNİZ OLUN

AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, gençlere üniversite hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, tavsiyelerde bulundu. Arslan, “Kimliğiniz ve kişiliğinizin inşa sürecini burada tamamlayacaksınız. Aklını kullanan özgür bireyler olarak, ne olursanız olun, kendiniz olun. Aklınızı ve beyninizi kimseye kiraya vermeyin. Başkalarının iradenizi sınırlamasına, sıfırlamasına ve sizi araçsallaştırmasına asla razı olmayın. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi, ‘Fikri, vicdanı ve irfanı hür olanlardan olun.’ Üniversite tek tipçi bir anlayışın ve yasakların değil, özgürlüğün hakim olması gereken bir mekandır. Ancak bu özgürlüğün başkalarının özgürlüğünü halel getirmeyecek şekilde, hukuk içinde kullanılması hayati derecede önemlidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından akademik yılın ilk dersini Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, ‘Yeni Bir Hak Arama Yolu Olarak Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru’ konusunda verdi.

VALİ VE BAŞSAVCIYI ZİYARET ETTİ

AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, akademik yıl açılışının ardından Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal’ı makamında ziyaret etti.

Engin ÖZMEN- Caner AKSU/DHA