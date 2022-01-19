Türkiye AYM üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

AYM üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

Türkiye

AYM üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi 302 oyla seçilen Kenan Yaşar oldu.

19 Ocak 2022, Çarşamba 20:24 Son Güncelleme:
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AYM üyeliğinden yaş haddi nedeniyle 31 Ocak'ta emekliye ayrılacak Celal Mümtaz Akıncı’dan boşalacak koltuğa yeni üye seçimi TBMM Genel Kurulu'nda yapıldı.

Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan ve Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan'ın aday olduğu AYM üyeliği için gizli oylama yapıldı. Yapılan 3 tur oylama sonucunda Kenan Yaşar 302 oy alarak AYM'nin yeni üyesi seçildi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA (DHA)

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