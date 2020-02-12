Siyaset AYM'den 6 siyasi parti hakkında suç duyurusu kararı! Hesaplarda uygunsuzluk tespit edildi

AYM'den 6 siyasi parti hakkında suç duyurusu kararı! Hesaplarda uygunsuzluk tespit edildi

Siyaset

AYM'den 6 siyasi parti hakkında suç duyurusu kararı! Hesaplarda uygunsuzluk tespit edildi

Anayasa Mahkemesi mali denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiği 6 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

12 Şubat 2020, Çarşamba 09:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Buna göre, Milliyetçi Türkiye Partisi, Genç Anadolu Partisi, Doğru Yol Partisi, As Parti, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Yenilikçi ve Değişim Partisinin 2018 yılı kesin hesap incelemelerinde uygunsuzluk tespit edildi.

İncelemede, hesap verebilir şekilde kayıt, belge ve düzenin oluşturulmaması nedenleriyle bu partiler hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Yenilikçi ve Değişim Partisi sorumluları hakkında da mali denetim kapsamında istenen belgeleri süresinde vermedikleri ve edinilen malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleriyle edinim tarihlerini ve şekillerini gösteren listeyi göndermedikleri gerekçesiyle de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Kadir Şeker davasından pis kokular geliyor!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Savaşçı dilden uzak durmak
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Suriye’de kim nerede duruyor?
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Bakan Akar'dan NATO ve Avrupa'ya İdlib çağrısı