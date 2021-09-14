Ayna ayna oyunu

MALZEMELER

Malzemeler sizsiniz

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzun karşısına geçin ve sanki bir aynaya bakıyormuş gibi sizin yaptığınızı yapmasını isteyin. Örneğin; elinizi kaldırmanızı, geri geri gitmenizi, zıplamanızı sizinle birlikte yapmalı. Çocuğunuzun yapamadığı bir hareket olursa ayna olma sırası size geçer. Bakalım kim daha iyi bir gözlemci?