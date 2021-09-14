Etkinlik Rehberi Ayna ayna oyunu

Ayna ayna oyunu

Etkinlik Rehberi

Ayna ayna oyunu

Bu oyun çocuğunuzun gözlem ve dikkat becerilerini pekiştirirken onunla birlikte eğlenceli vakit geçirmenizi de sağlayacak.

14 Eylül 2021, Salı 11:45 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Malzemeler sizsiniz

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzun karşısına geçin ve sanki bir aynaya bakıyormuş gibi sizin yaptığınızı yapmasını isteyin. Örneğin; elinizi kaldırmanızı, geri geri gitmenizi, zıplamanızı sizinle birlikte yapmalı. Çocuğunuzun yapamadığı bir hareket olursa ayna olma sırası size geçer. Bakalım kim daha iyi bir gözlemci?

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