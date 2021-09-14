Ayna ayna oyunu
Bu oyun çocuğunuzun gözlem ve dikkat becerilerini pekiştirirken onunla birlikte eğlenceli vakit geçirmenizi de sağlayacak.
14 Eylül 2021, Salı 11:45 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Malzemeler sizsiniz
NASIL OYNANIR?
Çocuğunuzun karşısına geçin ve sanki bir aynaya bakıyormuş gibi sizin yaptığınızı yapmasını isteyin. Örneğin; elinizi kaldırmanızı, geri geri gitmenizi, zıplamanızı sizinle birlikte yapmalı. Çocuğunuzun yapamadığı bir hareket olursa ayna olma sırası size geçer. Bakalım kim daha iyi bir gözlemci?
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