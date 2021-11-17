Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya- Aksaray kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Karaca idaresindeki 35 ART 834 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki yön levhası direğine çarptı. Karşı şeride geçip ve motoru yerinden fırlayan otomobildeki Muhammet Emin Karaca (11), olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Karaca, Hatice Karaca, Tuğba Karaca, Azra Karaca ve Emirhan Karaca ise yaralandı.









Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Orhan ile Emirhan Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.