Türkiye Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti! Hız ibresi 230'u gösteriyor...

Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti! Hız ibresi 230'u gösteriyor...

Türkiye

Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti! Hız ibresi 230'u gösteriyor...

Konya'da otomobilin yön levhasına çarpması sonrası aynı aileden 1 çocuğun öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden kişi sayısı 3'e çıktı. Hız ibresinin 230 kilometrede takılı kaldığı aracın motoru fırladı, araç hurdaya döndü.

17 Kasım 2021, Çarşamba 09:47 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 22.30 sıralarında Konya- Aksaray kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Karaca idaresindeki 35 ART 834 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki yön levhası direğine çarptı. Karşı şeride geçip ve motoru yerinden fırlayan otomobildeki Muhammet Emin Karaca (11), olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Karaca, Hatice Karaca, Tuğba Karaca, Azra Karaca ve Emirhan Karaca ise yaralandı.



Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Orhan ile Emirhan Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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