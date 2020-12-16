Türkiye Aynı aileden 4 kişi corona virüs nedeniyle öldü

Aynı aileden 4 kişi corona virüs nedeniyle öldü

Türkiye

Aynı aileden 4 kişi corona virüs nedeniyle öldü

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Doğala köyünde, 5 gün içinde aynı aileden corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

16 Aralık 2020, Çarşamba 23:38 Son Güncelleme:
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Derinkuyu ilçesi Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk (61), babası Gazi (85), eşi Belgıya (60) ve annesi Saime Öztürk (78) çeşitli tarihlerde corona virüse yakalandı. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Gazi Öztürk geçen cumartesi günü, Belgıya Öztürk geçen pazar günü, mahalle muhtarı Azmi Öztürk dün, Saime Öztürk ise bugün corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 5 gün içinde aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirmesi yakınlarını yasa boğdu. Azmi, Gazi ve Belgıya Öztürk köy mezarlığında toprağa verildi. Saime Öztürk'ün ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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Mahalle muhtarı Azmi Öztürkün kızının ise corona virüs nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Köyde virüs vakaları nedeniyle sessizlik hakim

Öte yandan köyde son dönemde artan corona virüs vakaları nedeniyle sessizlik hakim. Doğala Köyü Muhtar Azası Cüneyt Erikçi, "Ben en son muhtarı gördüğümde jandarmayla birlikte köyde karantinaya götürmüşlerdi. 700 kişinin yaşadığı köyümüzden hastanede yatan yaklaşık 10 kişi var." diye konuştu.

Köyde yaşayan Ramazan Taş ise "Burada en tedbirli kişi muhtardı. Şu anda köyde karantinada olan 40 kişi var. Köyde ayrıca, ölen sayısı 7 kişi oldu. Burada en acısı da muhtar oldu. Bir anda kendisi, hanımı, babası öldü" dedi.

DHA


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