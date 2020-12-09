Türkiye Aynı aileden 4 kişi corona virüse yenik düştü

Aynı aileden 4 kişi corona virüse yenik düştü

Türkiye

Aynı aileden 4 kişi corona virüse yenik düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Memiş ailesinden, 28 gün içinde 4 kişi corona virüse yenik düştü. Aile perişan olurken, cenaze törenlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dikkat çekti.

09 Aralık 2020, Çarşamba 10:41 Son Güncelleme:
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Çin'de başlayan corona virüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Her gün dünya genelinde binlerce kişi hayatını kaybediyor. İnegöl'de ikamet eden Memiş ailesi 28 günde 4 yakınlarını toprağa verdi.

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Kasım ayın ortasında İshakpaşa Camii imam hatibi Mehmet Nuri Memiş'in babası Musa Memiş hayatını kaybetti. Emekli imamın namazını kendisi gibi imam olan oğlu gözyaşları arasında kıldırarak toprağa verdi.

Acılar taze olan aile aynı gün içerisinde 3 yakınlarını peş peşe kaybetti. Hastanede tedavi gören Cafer Memiş ve amcasının oğlu Yaşar Memiş, bir saat arayla aynı gün içerisinde virüse yenik düştüler.

Bu acı haberle yıkılan Memiş ailesi her iki yakınlarını toprağa verdikleri gün Bursa'da coronaya yakalanıp tedavi gören damatları Abdurrahman Eren'in de hayatını kaybettiği acı haberle gözyaşlarına boğuldular. Amca ve yeğen Mahmudiye Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında yan yana toprağa verildi.

28 gün içerisinde 2 dayısını, bir de dayısının oğlunu kaybettiklerini söyleyen Cavit Yakşi, vatandaşlara seslenerek herkesi uyardı.

Yakşi konuşmasınında şunları söyledi:

"Bir ay dolmadan 3 canımızı kaybettik, şakası yok, herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Önce büyük dayımızı kaybettik ve ardından küçük dayım ile en büyük dayımın oğlunu aynı saat içerisinde kaybettik. Kul hakkı, vebal, mutlaka farklı düşünenler vardır, ama giden geri gelmiyor sevdiklerimizin acısına katlanmak gerçekten zor. O yüzden herkesin öncelikle büyüklerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Allah rahmet eylesin, çok zor ve bu acının tarifi yok"


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