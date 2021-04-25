Aşk & İlişkiler Aynı anda 35 kadınla ilişki yaşayan adamın hikayesi: Tutuklandı

Aynı anda 35 kadınla ilişki yaşayan adamın hikayesi: Tutuklandı

Aşk & İlişkiler

Aynı anda 35 kadınla ilişki yaşayan adamın hikayesi: Tutuklandı

Söz konusu aşk olunca insanların ne kadar ileri gidebileceğini asla tahmin edemezsiniz. Japonya'da yaşanan trajikomik bir olay, tüm dünyanın diline düştü. Takashi Miyagawa adlı bir adam, aynı anda 35 kadınla birlikte ilişki yaşadı. Kadınlardan hediye alabilmek için de her birine farklı bir doğum günü tarihi söyledi. Kadınların şikayeti üzerine yakalanan Miyagawa, dolandırıcılıktan tutuklandı.

25 Nisan 2021, Pazar 09:47 Son Güncelleme:
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NTV'de yer alan habere göre, Japonya'da bir pazarlama şirketinde yarı zamanlı olarak çalışan 39 yaşındaki Takashi Miyagawa, akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı. İşi sayesinde tanıştığı 35 kadınla aynı anda 'evlilik vaadi' vererek ilişki yaşayan adam, hediye alarak maddi çıkar elde edebilmek için her birine farklı bir doğum tarihi söyledi. Birkaç kadının durumu fark etmesi üzerine birbirlerine ulaşarak şikayet etmesi üzerine harekete geçen polis Miyagawa'nın sabit bir adresi olmadığını belirledi.

https://twitter.com/raptvcom/status/1386080026257354754


PAHALI HEDİYELER ALMIŞ

Asıl doğum tarihi 13 Kasım Takashi Miyagawa'nın kadınlardan birine 22 Şubat, birine haziran, bir başkasına ise nisan ayında doğduğunu söyleyerek yılın farklı dönemlerinde kadınlardan pahalı hediyeler aldığı ortaya çıktı. 

DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI

Miyagawa, şikayetlerin ardından 'dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı. Hakkındaki soruşturma devam ederken, kandırdığı kadınların sayısının 35'i aşabileceği tahmin ediliyor.


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