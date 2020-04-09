Türkiye Aynı anda hem bahar hem de kış yaşanıyor

Aynı anda hem bahar hem de kış yaşanıyor

Türkiye

Aynı anda hem bahar hem de kış yaşanıyor

Tunceli’nin 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, tarlalarda açan rengarenk çiçekler ve beyaz örtüyle kaplı Munzur Dağları ilgi çekici manzaralar sunuyor.

09 Nisan 2020, Perşembe 18:42 Son Güncelleme:
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Türkiye’de kış mevsiminde en fazla kar yağışı görülen yerleşim yerlerinden Ovacık’ta, hava sıcaklıklarının artmasıyla hem baharın hem de kışın güzellikleri bir arada yaşanıyor. Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Aksu Deresi ve Kırkmerdiven Şelalesi’nin bulunduğu ilçede, karların eriyip doğanın canlanmasıyla oluşan doğal güzellikler göz kamaştırıyor.

Seyrine doyum olmuyor

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen ilçede, coşkuyla akan dereler, tarlalarda açan rengarenk çiçekler ve beyaz örtüyle kaplı Munzur Dağları seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Çetin geçen kışın ardından besiciler de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını meralarda otlatmanın mutluluğunu yaşıyor.

AA

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