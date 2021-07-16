Idaho eyaletinin Boise bölgesinde yaşayan 18 yaşındaki Bekah King ve 21 yaşındaki Morgan Tabor ile Utah eyaletinin Salt Lake City bölgesinde yaşayan 19 yaşındaki Abi Roberts'ın arkadaşlığı geçen yıl aralık ayında başladı.

Tabor, birkaç yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşından şüphe duymaya başlamış, kendisinin başka kadınlarla mesajlaştığını ve sosyal medyadan flört mesajları aldığını fark etmişti. Bunun üzerine erkek arkadaşının Instagram hesabına mesaj gönderen kadınlardan birinin profiline girince şoke oldu.

Tabor, "Sayfasına girdim ve neredeyse tüm fotoğraflarında erkek arkadaşım olduğunu zannettiğim kişiyle birlikte çekindikleri kareleri gördüm" dedi. Bunun üzerine Tabor, sayfasına baktığı kişi olan Abi Roberts'la Instagram üzerinden iletişime geçti. Olayın farkına varan Roberts da şaşkına döndü.

"Tabor benle iletişime geçtiğinde, en yoğun duygularımdan birini yaşadım" diyen Roberts, aynı kişiyle yaklaşık bir senedir birlikte olduğunu ve kendisinin başkasıyla görüştüğünden hiç haberi olmadığını söyledi.

Roberts, erkek arkadaşının o gece kendisinde kaldığını ve ertesi gün ailesini ziyarete gitmek için yola çıktığını söyledi. Fakat adam ailesini ziyaret etmek yerine Tabor'ın evine gitti ve bu sırada hiç öngörmediği bir şey başına geldi. Tabor'un evine gittiğinde kadın, FaceTime üzerinden Roberts'la konuşuyordu.

"Roberts'la konuşuyorduk sonra bir anda evin önünde arabasının sesini duydum. Elinde çiçeklerle kapıya geldi. Ben de 'Hey, gel bak. Yeni bir arkadaş edindim' dedim" ifadelerini kullanan Tabor, telefonda erkek arkadaşına Roberts'ı gösterdi.

Tabor, "FaceTime'da kimle konuştuğumu gördüğünde yüzünün düştüğü o an gördüğüm en sinematik andı" dedi.

Roberts bu olayın üzerine biraz daha araştırma yaptıklarını ve erkek arkadaşlarının 6 farklı kadınla görüştüğünü öğrendiklerini söyledi. Bu kişilerden biri de King'di. Söz konusu olaylardan iki saat sonra bir senedir birlikte olduğu bu kişinin evine geldiğini söyleyen King, "Neler çevirdiğini öğrendiğimde herkes gibi ben de şoke oldum" dedi.

Daha sonra yaşadıkları travmatik deneyimi birlikte aşmaya çalıştıklarını ve birbirlerine destek olduklarını belirten kadınlar, "Erkek arkadaşımız zannettiğimiz kişi, her birimize ayrı ayrı bir karavan alıp bizimle gezme hayalinden bahsetmişti. Biz de, 'Bunu kendimiz de yapabiliriz' diye düşündük" dedi.

Üç kadın da çalışıp biriktirdikleri parayla bir karavan aldı ve içini yeniden dizayn ederek Idaho eyaletindeki Sawtooth Dağları'na, oradan Wyoming eyaletindeki Jackson bölgesine ve Grand Teton Ulusal Parkı'na doğru yolculuğa çıktı.

Roberts, "Bu adamın yaptıkları hayatımızı belirleyemez. Birbirimizi bulduğumuz için çok şanslıyız. Sonsuza dek arkadaş kalacağız" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe