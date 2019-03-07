Aynı erkekle ilişki yaşayan kız kardeşlerin korkunç sırrı

ABD'de 63 ve 61 yaşındaki kız kardeşler, babalarını öldürmekten gözaltına alındı. Florida'daki Palm Harbor'da dört yıl önce hayatını kaybeden 85 yaşındaki Anthony Tomaselli'nin cinayete kurban gittiği, bir gizli tanığın konuşmasıyla ortaya çıktı.

İsmi açıklanmayan erkek, 2015'in Ağustos ayında cinsel ilişki yaşamak üzere Mary-Beth Tomaselli ile bir barda buluştu. Kadın daha sonra adamı kız kardeşi Linda Roberts'la tanıştırdı ve kız kardeş de aynı erkekle ilişkiye girdi.

Küçük kardeş Linda yeni sevgilisine güvenip babasını nasıl öldürdüklerini anlattı.

Milliyet'in haberine göre iki kız kardeş, önce babalarına uyku ilacı ve alkol verdi. Sonuç alamayınca bu kez boğmaya çalıştılar ancak 85 yaşındaki erkek yine ölmedi.

Kurban boğazına bir bez sokularak öldürüldü. Bir gün sonra eve çağrılan acil servis yetkilileri, kız kardeşler tarafından uykusunda öldüğü söylenen yaşlı adam için otopsi istemedi.

Gizemli erkeğin ses kaydının ardından gözaltına alınan kız kardeşler, cinayeti sorguda itiraf etti.

Pinellas County'de hakim karşısına çıkacak Mary-Beth Tomaselli ve Linda Roberts, birinci derece cinayetten yargılanacak.