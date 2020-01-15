Aynı izler Iğdır'da görüldü
Geçtiğimiz hafta Ağrı Doğubeyazıt'ta görülen uçağın kuyruk izi bugün de Iğdır'da görüldü. Iğdır'da daireler çizerek uçan uçağın kuyruk izi gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu.
9 Ocak'ta Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde görülen uçağın kuyruk izi bugün Iğdır'da görüldü. Iğdır'da daireler çizerek uçan uçağın kuyruk izi, gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu.
Iğdır'da bugün sabah saatlerinde bir uçak gökyüzünde daireler çizerek uçtu. Yaklaşık yarım saat süren uçuş sırasında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Bölge halkı uçak izlerini ilgiyle izledi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye ile İran sınırı arasında bulunan küçük Ağrı Dağı mevkiinde de 9 Ocak'ta öğle saatlerinde beliren uçak, yaklaşık 1 saat boyunca bölgede uçmuştu.
Zaman zaman alçak uçuş yapan uçak, kavisler çizmişti. Uçağın bıraktığı kuyruk izi de gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturmuştu. İzler, Doğubayazıt ilçesinden ilgiyle izlenmişti.
DHA