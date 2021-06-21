Türkiye Aynı kadınla ilişki yaşadılar! Trafikteki cinayetin sırrı çözüldü

Aynı kadınla ilişki yaşadılar! Trafikteki cinayetin sırrı çözüldü

Türkiye

Aynı kadınla ilişki yaşadılar! Trafikteki cinayetin sırrı çözüldü

İstanbul Ümraniye’de 38 yaşındaki Durdu Ertürk kaza yaptığı aracın içinde bacağından vurulmuş halde bulunmuştu. Olayın arkasında gönül ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Durdu Ertürk'ü, aynı kadınla birliktelik yaşayan Metin Ö. vurmuş.

21 Haziran 2021, Pazartesi 10:49 Son Güncelleme:
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İstanbul Ümraniye’de bacağından yaralı halde direksiyon başına geçtiği otomobiliyle kaza yapan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Durdu Ertürk'ün (38) gönül ilişkisi nedeniyle vurulduğu ortaya çıktı. Ertürk'ün beraber olduğu kadınla gönül ilişkisi yaşayan Metin Ö., tutuklandı.

Durdu Ertürk, 17 Haziran günü, aracında tartıştığı bir kişi tarafında bacağından tabancayla vuruldu. Saldırgan kaçarken Ertürk, yaralı halde otomobili ile hastaneye gitmek istedi. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybedip, kaza yaptı. Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başlattıkları araştırmalar sonunda Durdu Ertürk'ün gönül ilişkisi yaşadığı kadınla birlikteliği olan Metin Ö. tarafından vurulduğunu belirledi. Metin Ö., olaydan 2 gün sonra Ümraniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Adresinde 2 tabanca ele geçirilen ve poliste 31 kaydı olan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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