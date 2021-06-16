Aynı yol 17 günde 3 kez çöktü!

İSKİ’nin bir süre önce altyapı çalışması başlattığı Cihangir Mahallesi Karınca Sokak’ta dün ve bu sabah, çökme meydana geldi. Çökmeler nedeniyle 2 aracın mahsur kaldığı yolda, 31 Mayıs’ta da çökme meydana gelmiş, park halindeki bir minibüsün lastiklerinin çukurda kalmıştı.

Evinin önündeki yol çökmelerine tepki gösteren Bilal Tuncer, “İlk olarak park halindeki bir minibüsün lastikleri gömüldü. Bir ayda üçüncü olay. Her yer çamur içinde. Kimse aracını yıkayamıyor. Bir aydır pencereleri açamıyoruz, araçlarımızla garajımıza giremiyoruz. Bir an önce buna çözüm bulsunlar” dedi.

DHA