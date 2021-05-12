Magazin Aynur Aydın: Aldatılmayı seviyorum

Aynur Aydın: Aldatılmayı seviyorum

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Aynur Aydın: Aldatılmayı seviyorum

Bir güzellik merkezinin önünde görüntülenen Aynur Aydın “Karantinayı Cem Yılmaz ile geçirmek isterdim” sözlerine açıklık getirdi. Mesut YILMAZ / POSTA

12 Mayıs 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Aynur Aydın önceki gün Etiler’deydi. Bir güzellik merkezinin önündeydi. Popçu, “Estetiğe bayılıyorum. Bana kalırsa her yerime yaptırırım. Ama çok korkuyorum” dedi. Ardından söz döndü dolaştı “Karantinayı Cem Yılmaz ile geçirmek isterdim” sözüne geldi. Aynur Aydın şu açıklamayı yaptı: “Beni güldürmesi için söyledim. Başka amaç gütsem emin olun Cem Yılmaz’ın adını vermezdim!” Martta katıldığı bir programda sevgilisi olduğunu belirten Aynur Aydın yine yalnız kaldığını ifade edip “Bir türlü aradığım aşkı bulamıyorum. Zaten hep ihanete uğradım. Sanırım aldatılmayı seviyorum” dedi.

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