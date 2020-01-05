Aynur Aydın paylaşımıyla gündem oldu

Aynur Aydın, kendisine gelen eleştirilere sosyal medyadan verdiği cevapla gündem oldu.

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Aynur Aydın paylaşımıyla gündem oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Aynur Aydın'dan bir paylaşım geldi. 34 yaşındaki şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben sütyen bile takmıyorum. Sizi mi takacağım..." yazdı.

Twitter'da bir anda gündeme oturan Aynur Aydın'a binlerce cevap geldi.


Öte yandan Aynur Aydın'ın geçtiğimiz yıl hesabı hack'lenmiş ve Edis'le yazışmaları ortaya çıkmıştı.


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