Aynur Aydın paylaşımıyla gündem oldu
Aynur Aydın, kendisine gelen eleştirilere sosyal medyadan verdiği cevapla gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Aynur Aydın'dan bir paylaşım geldi. 34 yaşındaki şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben sütyen bile takmıyorum. Sizi mi takacağım..." yazdı.
Twitter'da bir anda gündeme oturan Aynur Aydın'a binlerce cevap geldi.
https://twitter.com/aynurofficial/status/1213444930481336320
Öte yandan Aynur Aydın'ın geçtiğimiz yıl hesabı hack'lenmiş ve Edis'le yazışmaları ortaya çıkmıştı.
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