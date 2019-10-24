Aynur Aydın’ın canlı yayın korkusu şaşırttı!

“Gel Güzelim” isimli yeni çıkaran Aynur Aydın, Yasemin Şefik’e konuk oldu.

Aynur Aydın, ilginç açıklamasıyla şaşırttı.

"Yaptığım tarz sonradan trend oldu"

2012 yılında ilk kez müzik severlerle buluşan Aynur Aydın, “Müzik sektörüne ilk giriş yaptığım şarkıdan bu yana yaptığım tarz sonradan trend oldu.” diye anlattı.

"Ya gaz çıkarırsam?"

“İlk zamanlarından bu yana en büyük korkun ne oldu?” sorusuna “İlk televizyon programına konuk olduğumda tek korkum gaz çıkarmak oldu. Bir anda böyle bir korku edindim. Ya gaz çıkarırsam...”diyerek kahkaha attı.



