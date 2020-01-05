Geçtiğimiz yıl hesabı hacklenen Aynur Aydın'ın Instagram ve Twitter hesabından fotoğrafları ve gizli yazışmaları ifşa olmuştu. Hatta Aynur Aydın'ın ünlü şarkıcı Edis’le yazışmaları da yayınlanmıştı.

34 yaşındaki şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ben sütyen bile takmıyorum.. sizi mi takacağım..." yazdı.

Şarkıcının bu iletisi binlerce kez paylaşıldı ve 60 bin beğeni aldı.





15 Aralık 1985'te Münih, Batı Almanya'da doğan Aynur Aydın müzik kariyerine 20 yıl önce başladı aslında fakat son dönemden adını daha sık duymaya başlar olduk. Peki,Aynur Aydın kimdir ve Aynur Aydın kaç yaşında?

Aynur Aydın, 15 Aralık 1985’te Münih, Batı Almanya’da doğdu. 10 yaşlarında şarkı söylemeye başladı ve ilk tecrübelerini çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde topladı. Yeteneğini geliştirme çabasıyla 18 yaşında ilk sahne şovlarını vermeye başladı. 2000 yılında Sürpriz adlı bir gruba katıldı ve ilk albümlerini İstanbul’da kaydettiler.

Bu sayede, uluslararası sahnelere de çıkmaya başladılar. Birkaç yıldan sonra Aydın gruptan ayrıldı ve kariyerine solo devam etmeye karar verdi. 2009 yılında albüm hazırlıkları için kolları sıvadı. Albümü için iki yıllık çalışmalar gerçekleştirdi. Aydın, ilk aşamada 13 İngilizce şarkı hazırladı. Daha sonra bu şarkılar, Türkçe versiyonları ile 12 Çeşit La La – 12 Ways to La La albümünde birleştirildi.

Aynur Aydın, ilk klip şarkısını “Yenildim Daima” ve aynı şarkının İngilizce versiyonu olan “DNA” ya çekti. 2011’de ilk stüdyo albümü 12 Çeşit La La – 12 Ways to La La’nın çıkış şarkısı “Yenildim Daima” ile Türkiye’de tanındı. 2016 çıkışlı ikinci stüdyo albümü Emanet Beden’deki “Günah Sevap” ve “Damla Damla” şarkıları Türkiye’de liste başarısı yakalayarak üç numara oldu.

İşporta şarkısı 2012 yılının haziran ayında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar arasına girdi. 2013 yılında ilk single çalışması “Life Goes On”u dijital ortamda yayımladı Aynı yıl Erdem Kınay’ın 2.proje albümü “Proje 2″de “Sınır” isimli şarkıyı seslendirdi.

Nisan 2016’da ikinci stüdyo albümü Emanet Beden’i her ikisi de Türkiye’de üç numaraya yükselen “Günah Sevap” ve “Bi Dakika” eşliğinde piyasaya sürdü.

Aleyna Tilki ile küsmüştü

Aleyna Tilki aldığı kilolarla gündeme gelip eleştirilere orta parmak hareketiyle cevap verince yakın dostu Aynur Aydın ile arası açılmıştı. Tilki'nin orta parmak hareketinden sonra konserleri iptal olmuş yediği içtiği ayrı gitmediği arkadaşı Aynur Aydın'ın uyarılarına kulak asmadığı için araları açılmıştı.

Aynur Aydın'ın en büyük korkusu

Şarkıcı Aynur Aydın, ilk televizyon programına katıldığında en büyük korkusunun gaz çıkarmak olduğunu söylemişti.

“İlk zamanlarından bu yana en büyük korkun ne oldu?” sorusuna “İlk televizyon programına konuk olduğumda tek korkum gaz çıkarmak oldu. Bir anda böyle bir korku edindim. Ya gaz çıkarırsam...”diyerek kahkaha atmıştı.

Demet Akalın ile olan kavgasıyla da çok konuşuldu

Geçtiğimiz Mart ayında Demet Akalın ve Aynur Aydın sosyal medyada birbirine girdi. Şarkıcı Aynur Aydın, Demet Akalın'a 'Senin benimle derdin ne?' diye sordu.

Bir radyo kanalının düzenlediği ödül töreninde aday gösterilmeyen Derya Uluğ, Twitter sayfasında "Bazıları yok saysa da, biz müzik yapmaya, yazmaya, üretmeye ve söylemeye devam edeceğiz..." mesajını paylaşmıştı.

Demet Akalın, Uluğ'a "Ya oturup 'buna üzülüyorum' deme sakın valla döverim! Evde oturanı aday yapmış! Ay 30, sen 30 çalışıyorsun, canını sıkma diyorsam sıkma" diyerek destek oldu.

Ödül töreninin adaylarından olan Aynur Aydın, Demet Akalın'ın sözleriyle çılgına dönerken Akalın'a şu mesajı gönderdi:

"Senin benimle derdin ne? Yıllardır bitmedi bana olan nefretin! Ben sana ne yaptım da geldiğim ilk günden beri benimle uğraşıyorsun? Bunun için benim sana bir kötülüğüm dokunması gerek, öyle değil mi? Tekrar soruyorum. Ben sana ne yaptım?"

Demet Akalın'ı suçladı

Popçu Aynur Aydın'ın yeni single'ı öncesi tanıtım için kendi sosyal medya hesabını hack'lettiği iddia edilmişti.

Aynur Aydın, olayı meslektaşı Demet Akalın'a yıkarak şu açıklamayı yaptı:

"Bana bunu sanat dünyasından birisi yaptı. Demet Akalın'dan şüpheleniyorum" dedi.

İşte bu suçlamaya Demet Akalın'dan sert bir karşılık geldi:

"Hayatım boyunca tıklama, hack'leme işleriyle uğraşmadım. Bence etrafına dikkat et.

Stüdyo albümleri

12 Çeşit La La - 12 Ways to La La (2011)

Emanet Beden (2016)

Single'ları

"Life Goes On" (2013)

"Günah Sevap" (2015)

"Bi Dakika" (2016)

"Bana Aşk Ver" (2017)

Müzik videoları

"Yenildim Daima / DNA" (2011)

"Yanı Başıma / Measure Up" (2012)

"İşporta (feat Erdem Kınay)" (2012)

"Ayrılıklar Mevsimi / Better"

"Nolur Gitme" (2013)

"Life Goes On" (2013)

"Günah Sevap" (2015)

"Bi Dakika" (2016)

"Damla Damla" (2016)

"Anlatma Bana" (2017)

"Siz Hepiniz Ben Tek" (2017)

"Bana Aşk Ver" (2017) -





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