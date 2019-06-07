Ayran diyetiyle haftada 5 kilo verebilirsiniz

Yazın kapımızı çaldığı bu günlerde hepimiz kıştan kalan fazla kilolarımızı vermenin derdine düştük. En sağlıklı içeceklerden biri olan ayran bu konuda da imdadımıza yetişiyor...

07 Haziran 2019, Cuma 10:57
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Ayran diyetiyle haftada 5 kilo verebilirsiniz

Ayran diyeti yaparken, tüketilen her şeyin tuzsuz ve yağsız olmasına edin.

Unutmayın, ayran diyeti en fazla bir hafta uygulanabilir. Eğer tekrarlamak istiyorsanız mutlaka bir hafta ara vermeniz gerekiyor.

Uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

1. GÜN:

Sabah: 3 bardak ayran

Öğle: 3 bardak ayran

Akşam: 3 bardak ayran - 1 porsiyon ızgara tavuk 

2. GÜN:

Sabah: 3 bardak ayran

Öğle: 2 bardak ayran

Akşam: 1 bardak ayran - Dilediğiniz kadar meyve

3. GÜN

Sabah: 2 bardak ayran

Öğle: 2 bardak ayran

Akşam: 1 bardak ayran - Sınırsız çiğ sebze

4. GÜN

Sabah: 2 bardak ayran

Öğle: 2 bardak ayran

Akşam: 1 bardak ayran - dilediğiniz kadar patlamış mısır (tuzsuz ve yağsız)

5. GÜN

Sabah: 2 bardak ayran

Öğle 2 bardak ayran

Akşam: 1 bardak ayran - sade soda

6. GÜN

Sabah: 2 bardak ayran

Öğle: 2 bardak ayran

Akşam: 1 bardak ayran - dilediğiniz kadar bitki çayı

7. GÜN

Sabah: 2 bardak ayran

Öğle: 2 bardak ayran

Akşam: 1 bardak ayran - dilediğiniz kadar sebze çorbası

Kaynak: Pembenar





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