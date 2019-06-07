Ayran diyetiyle haftada 5 kilo verebilirsiniz
Yazın kapımızı çaldığı bu günlerde hepimiz kıştan kalan fazla kilolarımızı vermenin derdine düştük. En sağlıklı içeceklerden biri olan ayran bu konuda da imdadımıza yetişiyor...
Ayran diyeti yaparken, tüketilen her şeyin tuzsuz ve yağsız olmasına edin.
Unutmayın, ayran diyeti en fazla bir hafta uygulanabilir. Eğer tekrarlamak istiyorsanız mutlaka bir hafta ara vermeniz gerekiyor.
Uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışın.
1. GÜN:
Sabah: 3 bardak ayran
Öğle: 3 bardak ayran
Akşam: 3 bardak ayran - 1 porsiyon ızgara tavuk
2. GÜN:
Sabah: 3 bardak ayran
Öğle: 2 bardak ayran
Akşam: 1 bardak ayran - Dilediğiniz kadar meyve
3. GÜN
Sabah: 2 bardak ayran
Öğle: 2 bardak ayran
Akşam: 1 bardak ayran - Sınırsız çiğ sebze
4. GÜN
Sabah: 2 bardak ayran
Öğle: 2 bardak ayran
Akşam: 1 bardak ayran - dilediğiniz kadar patlamış mısır (tuzsuz ve yağsız)
5. GÜN
Sabah: 2 bardak ayran
Öğle 2 bardak ayran
Akşam: 1 bardak ayran - sade soda
6. GÜN
Sabah: 2 bardak ayran
Öğle: 2 bardak ayran
Akşam: 1 bardak ayran - dilediğiniz kadar bitki çayı
7. GÜN
Sabah: 2 bardak ayran
Öğle: 2 bardak ayran
Akşam: 1 bardak ayran - dilediğiniz kadar sebze çorbası
Kaynak: Pembenar