Ayrıldığı eşi ile yeni kocasına dehşeti yaşattı, serbest kaldı

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kepez'de oturan Zeynep Kaya Bülbül, ilk eşinden olan ilkokul öğrencisi kızına öğle yemeği götürmek için şimdiki eşi Ergün Bülbül'ün kullandığı 07 DAK 75 plakalı otomobille yola çıktı.

Ancak Zeynep Kaya Bülbül'ün 2 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun babası Mustafa A., çiftin otomobilini, 07 HC 656 plakalı otomobille takip etti. Yeşilyurt Mahallesi 4376 Sokak'a geldiklerinde ise Bülbül çiftinin yolunu kesti. Taraflar araçlarından inerek tartışmaya başladı. Bu sırada Mustafa A., çifte önce biber gazı sıktı, ardından bıçakla saldırdı.

Kısa süreli arbedenin ardından otomobiline binip sokağın başına giden Mustafa A., bir süre bekledikten sonra hızla aracını sürerek, Zeynep Kaya Bülbül ve Ergün Bülbül'ün yeniden bindiği otomobile çarptı. Bülbül çiftinin içinde bulunduğu otomobili bir binanın duvarına sıkıştıran Mustafa A., geri manevra yaparak 3- 4 kez araca şoför kapısının bulunduğu yönden çarptı.

ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan Mustafa A.'yı, 2 sokak ileride vatandaşlar yakaladı. Eski koca, ihbar üzerine olay yerine gelen polise teslim edildi. Çarpma sırasında ayaklarından yaralanan Ergün Bülbül hastaneye kaldırıldı. Zeynep Kaya Bülbül ise olayın etkisiyle fenalık geçirdi. Gözaltına alınan Mustafa A., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







