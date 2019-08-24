Ayrıldığı eşi ve kızına kurşun yağdırdı

İshaklı Mahallesinde Hasan B. (65), eski eşi ile aralarında çıkan tartışmanın ardından kurşun yağdırdı.

Yanında getirdiği tabanca ile engelli eşi Meryem B. (60) ve kızı Emine B’ye (35) ateş etti.

Hasan B, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

Savcının incelemesi sonrası anne ve kızının cenazeleri, otopsi için Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emine B’nin eşinden boşandığı ve iki çocuk annesi olduğu öğrenildi.



