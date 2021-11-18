Magazin Ayrıldılar! Aşkları kısa sürdü

Ayrıldılar! Aşkları kısa sürdü

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Ayrıldılar! Aşkları kısa sürdü

Oyuncu Bestemsu Özdemir, ünlü şef Yağız İzgül ile aşk yaşamaya başlamıştı. Güzel oyuncudan ayrılık açıklaması geldi.

18 Kasım 2021, Perşembe 21:52 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda Can Aydın'dan sessiz sedasız ayrılan Bestemsu Özdemir (30), ünlü şef Yağız İzgül (44) ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.

İkili, geçtiğimiz haftalarda Levent'te bir mekana girerken görüntülenmişti.

Önceki akşam bir galada boy gösteren Bestemsu Özdemir, Yağız İzgül'den ayrıldığını açıkladı.

Güzel oyuncu, "Tanışma aşamasındanken ayrıldık. Bazen öyle olması gerekir. Dilerim kendisinin yolu açık olur" diyerek şaşırttı.

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