Ayrıldılar! Aşkları kısa sürdü

Geçtiğimiz aylarda Can Aydın'dan sessiz sedasız ayrılan Bestemsu Özdemir (30), ünlü şef Yağız İzgül (44) ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.

İkili, geçtiğimiz haftalarda Levent'te bir mekana girerken görüntülenmişti.

Önceki akşam bir galada boy gösteren Bestemsu Özdemir, Yağız İzgül'den ayrıldığını açıkladı.

Güzel oyuncu, "Tanışma aşamasındanken ayrıldık. Bazen öyle olması gerekir. Dilerim kendisinin yolu açık olur" diyerek şaşırttı.