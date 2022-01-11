Futbol Ayrılığın ardından Galatasaray'dan bir Fatih Terim paylaşımı daha geldi

Ayrılığın ardından Galatasaray'dan bir Fatih Terim paylaşımı daha geldi

Futbol

Ayrılığın ardından Galatasaray'dan bir Fatih Terim paylaşımı daha geldi

Galatasaray'da dün öğle saatlerinde Fatih Terim'le yollar ayrılmıştı. Terim'in görevden ayrıldığı Burak Elmas imzalı bir yazıyla bildirilmişti. Bu sabah bir paylaşım daha geldi.

11 Ocak 2022, Salı 09:42 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim" denildi.

Dün başkan ve yönetim kurulunun olağanüstü toplantısına Fatih Terim de gelmişti. Terim'in toplantıda sadece 15 dakika kalması ayrılığın habercisi olmuştu. Çok kısa süren görüşmeden ayrılık kararı çıkmıştı.


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