Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim" denildi.

Dün başkan ve yönetim kurulunun olağanüstü toplantısına Fatih Terim de gelmişti. Terim'in toplantıda sadece 15 dakika kalması ayrılığın habercisi olmuştu. Çok kısa süren görüşmeden ayrılık kararı çıkmıştı.



