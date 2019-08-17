Ayrılığın gerçek sebebini benden öğrenin

Berk Suyabatmaz ile Burcu Esmersoy’un boşanmalarının gerçek sebebi ego çatışması. Ego nedir? (Egosu yüksek insan konuşmalarına genellikle “Ben” ile başlar.

Kendilerinin benzersiz olduklarına inanan bu insanların “Ben istiyorum, ben yapıyorum, ben iyiyim, ben böyle düşünüyorum” gibi ‘ben’lerinin ardı arkası kesilmez.)

Bu evlilikte Burcu’nun ‘ben’lerinin ardı arkası hiç kesilmemiş ve evliliklerinin sonu gelmiş. Berk’i telefonla aradım. “Miami’de restoran açmak için Burcu’dan para istemişsin, bu sebepten ayrılıyorsunuz diye haberler çıktı, doğru mu?” diye sordum. “Asla böyle bir şey yaşanmadı. Kimsenin parasına puluna ihtiyacım yok” dedi.

CANER İLE TUBA’NIN AŞKI BİTTİ Mİ?

Oyuncu Tuba Ünsal dört aydır Caner Karaloğlu ile flört ediyor. İspanyol model ve tasarımcı Elisabeth Mas ile evli olan Caner Bey’in bu evlilikten Mia adında 2.5 yaşında bir de kızı var. Bebek Otel’in restoranında sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile Caner Bey’i gördüm.

Çok neşelilerdi, gülüp eğleniyorlardı. Ama yanlarında Tuba Ünsal yoktu. ‘Acaba ayrıldılar mı?’ diye düşünürken bir anda gözümün önüne Elisabeth ile Tuba geldi. Karşımda da Aslışah. Bu üç hanımın birbirine ne kadar çok benzediğini fark ettim. Yan yana gelseler tanımayanlar üçüz zanneder. Demek ki Caner Bey hep aynı tarz hanımlardan hoşlanıyor.

AYRILANLAR, BOŞANANLAR MIAMI'YE KAÇIYOR

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan’ın beş yıllık evliliği geçen hafta bitti. Boşanma sonrası bunalıma giren Serdar’ı şimdilerde Miami’den gelen sıkı dostu Ersun Yergin teskin ediyor. Serdar önümüzdeki günlerde arkadaşı Ersun ile Miami’ye gidecek ve bir süre orada yaşayıp kafasını dağıtıp moral toplayacak.

Ersun’un eşi Merve ile Chloe geçen yaz Miami’de motosiklet kazası geçirmişlerdi. Dört yıllık sevgilisi Melih Doğan’dan ayrılan Şebnem Dinçgör de şu an kız kardeşi Çiğdem Seyrek ile Bodrum’da tatil yapıyor. Şebnem de bu ay sonu Miami’ye gidip iki ay orada kalacak.



