Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serkan Balcı, Caner Erkin'in ayrılık konusunu yorumladı. Milliyet'teki habere göre Balcı, Caner için şunları söyledi:
Futbol Ayrılığın nedeni bu mu? 'Caner Erkin dilini tutamıyor!'
"İyi bir ama dilini tutamıyor"
Caner Erkin’i tanırım. Çok iyi birisi. Dilini tutamıyor sadece. Özünde hem iyi biri hem çok iyi futbolcu. Pereira bir sistem deniyor. O sisteme uymamış olabilir. Belki de yine dilini tutamadı ne yaşadığını bilmiyoruz tabii. Caner Türkiye’nin en iyi sol beki bence. Onun yerine Novak’ı deniyor. Trabzonspor’da iyiydi ama Fenerbahçe’de bu performansı sağlayamadı.
"Temizlik yapıldı"
Ancak bir temizlik yapıldığını düşünüyorum. Kamuoyu hep onların üzerinden gitti. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Caner hep bu üçlünün üzerinden dönüldü. Baktığınız zaman az kalsın şampiyon olacaktı Fenerbahçe geçen sezon. Başarısızlık var diyemem.
O dönem artık geçti şu an hocanın tercihleri önemli. Oynatır veya oynatmaz 20-25 futbolcu var orada. Önümüze bakmalı ve iyi performanslar göstermeye çalışmalıyız. Ancak Caner gittiyse onun yerine çok iyi bir oyuncu almak gerekiyor
"Avrupa'ya gitmememe hataydı"
Ben Trabzonspor’a isteyerek gittim. Kalmamı istiyorlardı ancak bir şeyler oldu söz verdik, anlaştım. 6 sene çok mutlu zamanlar yaşadım. Kariyerim boyuncu mutsuz olduğum zamanlar olmadı. Tercihlerimi hep ben yaptım. Belki Avrupa’ya gidebilirdim. Öyle bir şansım vardı. Ama o zaman Türk futbolculara ön yargılı bakıyorlardı. Selçuk İnan’a, Burak Yılmaz’a geldi teklif. Ama korktuğumuzdan mı yapamayacağımızdan mı tercih etmedik Avrupa’yı. Tek yanlış tercihim bu olabilir
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