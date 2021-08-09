Ayrılığın nedeni bu mu? 'Caner Erkin dilini tutamıyor!'

"Avrupa'ya gitmememe hataydı"

Ben Trabzonspor’a isteyerek gittim. Kalmamı istiyorlardı ancak bir şeyler oldu söz verdik, anlaştım. 6 sene çok mutlu zamanlar yaşadım. Kariyerim boyuncu mutsuz olduğum zamanlar olmadı. Tercihlerimi hep ben yaptım. Belki Avrupa’ya gidebilirdim. Öyle bir şansım vardı. Ama o zaman Türk futbolculara ön yargılı bakıyorlardı. Selçuk İnan’a, Burak Yılmaz’a geldi teklif. Ama korktuğumuzdan mı yapamayacağımızdan mı tercih etmedik Avrupa’yı. Tek yanlış tercihim bu olabilir