Ayrılık acısı nasıl geçer? Ayrılık sonrası beyinde salgılanan hormonların değiştiğinin altını çizen Uzman Psikolog Alsancak, ayrılık acısı yaşayan kişilere tavsiyelerde bulundu.

Ayrılık acısı, herkesin farklı boyutlarda yaşayabildiği, kimileri için oldukça zor bir süreç, olaylar üzerine tekrar tekrar düşünmek, aklınızı bu konunun dışında bir şeye odaklayamamak, ağlama krizleri ya da suçluluk duygusu…Her ilişki kendine özel anılar taşıdığı için ayrılık süreçleri de farklılık gösteriyor. Bazı kişiler için kolay geçen süreç, bazı kişiler için daha sancılı oluyor.

Ayrılık acısı salgılanan hormonları etkiliyor

Yas olarak adlandırılan bu süreçte inkâr, öfke, korku, üzüntü ve pazarlık aşamalarından geçildiğini, bütün bunların sonunda ise kabul ve rahatlamanın geldiğini söyleyen Psikolog Alsancak, ayrılık acısını atlatmak için belirli bir zaman olmadığını belirtiyor. Ayrılık sonrası yaşanan duygu değişikliklerinde paylaşılan deneyimler, ilişkinin uzunluğu, ayrılık sebebi, hatıralar ve duygu derinliği gibi birçok farklı faktörün ayrılığı atlatma sürecinde önemli rol oynadığının altını çiziyor.

Kendinizi suçlamak yerine yapıcı olun

Yas sürecinde üzüntü ve kızgınlık gibi olumsuz duyguların hissedilmesinin doğal, bu duyguların kişinin kendisine ve etrafındakilere zarar verecek boyutta olmadığı sürece normal olduğunu hatırlatan Uzm. Klnk. Psk. Alsancak, şunları söylüyor: “Her şey bittikten sonra kendinizi veya bir başkasını suçlaması kolay ama bir o kadar da sağlıksız bir başa çıkma yöntemidir. Geçmişte kalan keşkeleri ve ihtimalleri düşünmek size yardımcı olmaz. Bu nedenle kendinize karşı suçlayıcı olmak yerine yapıcı olmalısınız. Ayrılık sürecinde kendinizi terk edilmiş veya yalnız hissedebilirsiniz. Bu hisler etrafta çiftler görülmesiyle tetiklenebilir. Böyle hissettiğinizde kendine, o kişiyi mi yoksa onunla beraberken edindiğiniz alışkanlıkları mı özlediğinizi sorun. Yalnız hissettiğinizde arkadaşlarınız veya ailenizle vakit geçirmeniz faydalı olabilir. Ayrıca dışarı çıkarak, kurslara yazılarak ve yeni hobiler edinerek kendinizi meşgul etmek de isteyebilirsiniz. Bu durum sürecin kolay geçmesi için destekleyici olabilir. Ancak bunları duygularınızı yok saymak, inkar etmek için kullanırsanız duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz.”

Yeni bir ilişki için acele etmeyin

Ayrılık süreci sonrası bazen yaşanılan kaybı kısa zamanda atlatmak için yeni bir ilişkiye başlayabiliyoruz. Ayrıldığımız kişinin yerine bir başkasını koyarak yoksunluğunu yaşadığı duyguları telafi etmeyi deneyebiliyoruz. Dürtüsel olarak verilen bu tarz kararların sonrasında pişmanlığa neden olabilir.

Uzman Klinik Psikolog Cansın Alsancak, kişinin kendisine yas ve kayıp duygularını yaşamak ve hazmetmek için alan ve zaman tanımanın önemli olduğunu belirtiyor. Ayrılık acısıyla sağlıklı bir şekilde baş etme yollarından birinin de ayrılığı bir yaşam tecrübesi olarak görmek olduğunu hatırlamak gerekiyor. Unutmayın, geçmişi değiştirmek mümkün değil ama aileride bazı şeyleri daha farklı yaşamak mümkün. Bu nedenle yaşadığınız ilişkiden edindiğiniz tecrübeler çok değerlidir.

Ayrılık Acısı Nasıl Geçer? İşte Uzman Psikolog Alsancak'tan tavsiyeler;

• Duyguların ifade edilmesi ayrılık acısını atlatmanın en sağlıklı yöntemlerinden biridir. Bunun için ne hissettiğinizi anlatmaktan çekinmeyin çünkü İfade edilmeyen düşünce ve duygular kişinin içinde yaşamaya devam eder.

• Yaşadığınız ilişkiden neler kazanıp kaybettiğinizi ve neler öğrendiğinizi yazın. Bu sayede yaşadıklarınıza daha objektif şekilde bakabilirsiniz.

• Aile ve arkadaşlarınızla daha sık görüşün, bu sayede kendinizi daha az yalnız hissedersiniz.

• Gelecekle ilgili olumlu düşünün, hayal edin. Bu şekilde motivasyonunuz da artar.

• Bu süreçle tek başınıza başa çıkmakta zorlanıyorsanız profesyonel bir uzmandan destek almanız en sağlıklı ve doğru yol olacaktır.

• Her şeyi bir anda unutamazsınız. Bu nedenle kendinize zaman tanıyın ve şefkat gösterin.

• Yeni aktivitelerin deneyin. Hobilerinize, sevdiğiniz faaliyetlere zaman ayırın. Neşeli şarkılar dinleyip komedi filmleri izleyin. Bütün bunlar modunuzun yükselmesine yardımcı olur.

• Yeme düzeninize, uykunuza özen gösterin, spor yapın.























