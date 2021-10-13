Ayrılık ile ilgili sözler, kimi zaman sevgiliye, kimi zaman aileye kimi zaman da vakitsiz kaybedilen birine olan özlem ve ayrılık acısını ifade etmek için kullanılıyor. İnsan yüreğine en ağır gelen duygulardan biri olan ayrılık acısı, kelime kelime dudaklardan dökülse de kökü çok derinlerde kalıyor ve uzun süre yok olmuyor. Duyguları kelimelere döken, yaşanan her hissi ifade eden en güzel (Kısa, anlamlı ve resimli) ayrılık hakkında sözleri bir araya getirdik…

AYRILIK İLE İLGİLİ SÖZLER

Ne güzel olurdu ayrılık olmasaydı, aklıma geldiğinde gözlerim dolmasaydı.

Seni asilce sevdim, yerli yersiz tartışmalar yetmez seni benden ayırmaya.

Hayattaki en acı olay; Merhaba diyen ellerin, elveda diyerek ayrılmasıdır.

Gidişin canımı yaksa da devam et çünkü yürüyüşüne hastayım.

Oyun bitti! Sevildiğini gördün, şimdi unutulduğunu izle.

En büyük hayali sana sarılmak olan bir insanı nasıl bu kadar kırabiliyorsun?

Ayrılık dilinden ne olur sanki, sen gittin ellere ben de ölüme.

Bana unut diyorsun, mademki unutmak o kadar kolay sen onu unut ve bana dön.

Sensizliğe yelken açtı gözlerim, sensizlik oldu yeni dertlerim.

Bir ölme biçimidir hasret! Yar yüzünün olmadığı, bu yeryüzünde.

Ayrı kalmak çok kötü bir şeydir. Özlüyor mu, unutuyor mu bilmezsin.

Giderek daha çok seviyorum seni demişti. O yüzden gitti demek ki.

Bir yere kadar üzülmek bir yerden sonra vazgeçmeyi bilmek gerekir.

Dünya’nın en büyük yüküdür; Aklı sende olmayanı, ısrarla yüreğinde taşımak.

Seni sevdim ne yazık ki söyleyemedim. Sen bir umuttun yüreğimde büyüttüğüm. Bazen karanlık gökyüzünde ışıldayan bir yıldız, bazen de göremediğim masum bir melektin. Ben se seni senden habersiz seven biriydim…

Ölüm gibidir ayrılık. O yüzden bekleme gidenleri, ölüler dirilmez.

Aşk insanın içini öyle bir yakar ki ayrıldıktan sonra bile unutamayız. Ama o beni hiç sevmemişti. Hep yalan hepsi bir anlık hayalmiş.

Ayrılığın bedelini binlerce kez çekerek ödedim… Bu şehirleri bu Sokakları adım adım milim milim boynu bükük gezdim… Şu an ne haldeyim ne dertteyim nerden bileceksin be GÜLÜM… Onun için en son dileğim seni son kez ölmeden göreyim…

Şimdi hoşça kal deme zamanı ama sen hoşça kalmayı hak etmiyorsun be gülüm.

Kötü diye bir şey olmasaydı, cehennem boş kalırdı. Sen beni kırmasaydın, bu can uğruna fedaydı…

Ben hayatı rakı niyetine içtim, kafayı meze niyetine yedim, hani sarhoşluk kötüydü, sevdiklerimi hep ayıkken kaybettim.

Çeker gideriz be gülüm kime ne. Gidişinin hüznü gözlerimde, acısı yüreğimde kaldı, gel de dindir bu ıstırabı.

Bir romandın okuyup da bitiremediğim, bir hayaldin yalvarıp da hükmedemediğim, bir sendin merhaba deyip elveda diyemediğim.

İlişkiler başladığı günden itibaren bitmeye doğru yol alırlar. Yani her ilişkinin bir son kullanma tarihi vardır.

Gitmek istersin. Bazen gidemezsin. Her şey yolunda olsa bile. Her şeyin o olsa bile. Olmaz. Gitmen gerekse bile, Gidemezsin. Unutamam ki, beni hiç tanımamışsın, severken unutmak olmaz anlamamışsın, bunca yıl yalanmış aşkı bulamamışsın, yanı başımdaydın oysa çok uzakmışsın.

Sevdiğimden bu yana her acıyı tattım her çileye alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Artık anlıyorum hasretten, gözyaşından başka bir şey vermemişsin bana.

Geleceği benimle karanlık görüyorsan, umutların solmuş yüreğinde. Hadi git beni hiç düşünme eğer mutlu olacaksan çeker giderim, sen mutlu olacaksan ben çekerim.

Ayrılık vaktiyse duvarda çalan saatte bir klik vururuz yüreğimize. Ölümse soluyan ensemizde derin bir nefes çekeriz içimize.

Evet, acı çekiyorum, Evet çok özlüyorum. Evet, ulan evet onu unutamıyorum. Kime ne? Sormayın artık bana nasılsın? Diye. Boş verin, ben iyiyim işte.

Anlamaz ki seni anlamış olsaydı şimdi yanında olurdu. Uzaklık insanın içindeki yalnızlık da gizlidir.

Giderken ardına bakma, yakışır bir veda olsun. Hayatımı mahvettin ama güzel roldü helal olsun.

Ayrıldık işte her şey dilediğince olsun pişmanlık gözyaşlarına on numaralık gülüşüm koysun.

Bir plak olsam. Zeki Müren çalsam, bozulsam. Aynı yerde takılsam, hep tekrarlasam. Elbet bir gün buluşacağız.

En mutlu gününde yanında yoksa onunlayken bile onsuzluğu yaşıyorsan bil ki terk edilmişsindir yalnızlığı yaşıyorsun ama bilmeden.

Görmeden varlığına inandığım ve içimde yaşattığım sadece Allah var, gidersen unutulursun o kadar…

Gitmek istiyorsa, bırak gitsin! Aklı seninle olmayanın bedeni yanında olmuş ne yazar?

Bir ses beklemek senden. Soluk beklemek. Suskunluğun en acımasız olduğu zamanlardayım. Hiç bu kadar uzun susmadın sevdiğim. Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmediğim yerlere, gözlerimi götürmeden yanında!

Dün gökyüzüne bir avuç yıldız fırlattım. Karanlığında aydınlığım olsun diye. Şimdi sensizliği kalbime fırlatıyorum, bıraktığım yerden dönesin diye. Vazgeçilmezim sıra sende gururu bir yere fırlat ve pişmanlığımla sızlayan şu kalbimi mükemmelliğinle donat.

Ayrılığın özlemin her şeyin bir hazzı var. Seni anlamak da güzel, seni beklemek kadar. Şimdi bir lades kemiği gibi ortadan ikiye böldük aşkı! Sakın bana dokunma hepsi aklımda!

Yağmurlar düşünce tenime her damlayı sen sanıp aşk bildim. Ve biliyor musun gölgeni bile çok özledim.

Neleri alıp götürmedi ki benden ayrılık; kilometrelerce umut, tonlarca sevgi, taradığım saçları, sıktığım elleri…

Sen gittin artık yoksun ve boşuna yağıyor yağmur. Birlikte ıslanamayacağız ki.

Bir ses beklemek senden. Soluk beklemek. Suskunluğun en acımasız olduğu zamanlardayım. Hiç bu kadar uzun susmadın sevdiğim. Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmediğim yerlere, gözlerimi götürmeden yanında!

Şunu bilmelisin ki ben hava soğuyunca değil, senden soğuyunca üşüdüm. Elveda…

Ben Sensizdim! Akşamın yaklaştığı saatlerde kahrolursun görme ağladığımı. Başlayan düşü şafakla birlikte dağıtır ansızın her gün batımı.

Aslında hayat bazılarına kolay, bazılarına zor. Bunun için ayaklarımızın üstünde durmalıyız. Bazen hayaller kurarız ama nafile şimdi hayat bazıları için çok zor. Benim istediğimi ALLAH istemiyorsa sorun bitmiştir.

Dudakların titriyordu sevgili, hoşça kal deyişinle ilk kez adam öldürür gibi.

Bizim isyanımız sokaklara güzelim Kaldırımlarda aç yattığımız zamanlara bizim isyanımız senin gibi kahpelere güzelim sevip de terk edildiğimiz zamanlara senin isyanınsa paranın bittiği zamanlarda!

Seni günle paylaşmak istedim bana bile yetmez dedi, geceye sordum olmaz diye fısıldadı, yıllara sordum bekle ama boşuna dedi, boynumu bükünce ecelim tamam dedi.

Bak yine soldu güneş yine akşam oluyor ömrümün kadehine sensiz bir gün doluyor sen yoksun diye inan dertliğim kederliğim gelmezsen kahrolurum yıkılırım sevgilim seni çok seviyorum.

Yalnızca çocuklar ağlar ve yalnızca Allah affeder… Eğer bir gün beni terk edersen; çocuk değilim ağlamam, Allah değilim affetmem.

Ayrılığın acısını bende öğrendim. Ağlamayın, ben sizden de beterim. Eğer içinizde dertli yoksa ben dertliyim hepinize yeterim.

Çekip giden sensin, pes edende. Bir an gelir seven sensin, sevmeyen de. Ama aşk işte bu, ne yapacaksın Sayende alışmayı da öğrendim Beni sevsen de sevmesen de…

EN GÜZEL (KISA, ANLAMLI VE RESİMLİ) AYRILIK HAKKINDA SÖZLER

Unutulduğunu sandığın her dakikam seni düşünmekle geçti yokluğunda, ne kadar istesem de arayamadım, istemediğini düşünerek. Sanki anlamsız olan her şey beni buldu sensiz. Benim için mutluluğun anlamı sensin, sensiz mutluluk sensiz huzur olamaz inan. Dön ve bana.

Umutsuzluğu ihraç eden birçok ülkenin herhangi bir şehrinde bıraktım seni, inzivaya çekilmiş bu hikâyenin hüzün dolu tetiğini çoktan çektim, seni öldüreli çok oldu.

Kötü diye bir şey olmasaydı, cehennem boş kalırdı. Sen beni kırmasaydın, bu can uğruna fedaydı… Seni çok seviyorum. Sevdiğimden bu yana her acıyı tattım her çileye alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Artık anlıyorum hasretten, gözyaşından başka bir şey vermemişsin bana.

Bugün küskün bir gün var masamda, bütün ayrılıklardan arta kalmış, ayrılık usulca büyür içimde, sonra usulca uzaklaşır.

Bir ses beklemek senden… Soluk beklemek. Suskunluğun en acımasız olduğu zamanlardayım. Hiç bu kadar uzun susmadın sevdiğim. Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmediğim yerlere, gözlerimi götürmeden yanında!

Dün gökyüzüne bir avuç yıldız fırlattım. Karanlığında aydınlığım olsun diye. Şimdi sensizliği kalbime fırlatıyorum, bıraktığım yerden dönesin diye. Vazgeçilmezim sıra sende gururu bir yere fırlat ve pişmanlığımla sızlayan şu kalbimi mükemmelliğinle donat.

Bak yine soldu güneş yine akşam oluyor ömrümün kadehine sensiz bir gün doluyor sen yoksun diye inan dertliyim kederliyim gelmezsen kahrolurum yıkılırım sevgilim seni çok seviyorum.

Ben Sensizdim...! akşamın yaklaştığı saatlerde. Kahrolursun görme ağladığımı. Başlayan düşü şafakla birlikte dağıtır ansızın her gün batımı.

Seni yüreğimin derinlerine attım. Üzerine çelik kapılar kapattım. Beni öyle incittin ki seninle olan iyi hatıraları (istediğim halde) bile hatırlayamıyorum. Sen cezanı kendi kendine verdin.

Sevdiğimden bu yana her acıyı tattım her çileye alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Artık anlıyorum hasretten, gözyaşından başka bir şey vermemişsin bana.

Bir ses beklemek senden. Soluk beklemek. Suskunluğun en acımasız olduğu zamanlardayım. Hiç bu kadar uzun susmadın sevdiğim. Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmediğim yerlere, gözlerimi götürmeden yanında!

Kötü diye bir şey olmasaydı, cehennem boş kalırdı. Sen beni kırmasaydın, bu can uğruna fedaydı…seni çok seviyorum.

Seni sevdim ne yazık ki söyleyemedim. Sen bir umuttun yüreğimde büyüttüğüm. Bazen karanlık gök yüzünde ışıldayan bir yıldız, bazen de göremediğim masum bir melektin. Ben se seni senden habersiz seven biriydim…

Ne olurdu biraz daha kalsan benimle öyle çok mutluyum inan seninle oyuncak misali oyna benimle seni unutmaya hazır değilim.

Gidişin bir ambulansın siren sesine benziyordu yol vermekten başka çarem kalmadı.

Ayrılığın bedelini binlerce kez çekerek ödedim…bu şehirleri bu sokakları adım adım milim milim boynu bükük gezdim…şu an ne haldeyim ne dertteyim nerden bileceksin be GÜLÜM…onun için en son dileğim seni son kez ölmeden göreyim….

Bir gün seni unutmak zorunda kalırsam aşkımın küçüklüğüne değil, çaresizliğimin büyüklüğüne inan.

Unutma! Nasıl sensizliği ben yaratmadımsa tadacağın bensizlikte benim eserim olmayacak.

Paslı bir yalnızlıktı avuçlarımda, ardımda bir yürek yükü rüzgâr. Ne zaman sevmeye koyulsam, doğrulup çoğaldı ayrılıklar.

Senin, çelme taktığın yerden başlıyorum hayata. Varsın yara bere içinde olsun dizlerim, yüreğim kadar acımaz nasıl olsa.

Gittiğin gün bittiğim gündü aslında…

Her yalnızlığımda seni andım. Her anışımda yine sana kandım.

Seni anlata anlata bitiremediğim insanlara sonra bir de beni sebepsiz terk edip gidişini anlatmak zorunda kaldım.

Bazı yalanlar güzel bazı gerçekler acıymış. Ayrılık hepsinden de betermiş…

Ne Eylül’ün gelmesi ne de baharın bitmesi… Senin bir üzgün bakışın etmez.

Vazgeçmek ayrı şey, yorulmak ayrı şey…

Keşke mesafeler cayır cayır yansa…

Şimdi şöyle; sen ölmüşsün, ben mezarına gelincikler dikiyorum. Bundan sonrası bir ölünün bir ölüye merhamet duyması.

İnsan seviyorum dediğini paramparça etmesiyle meşhurdur.

Gözümdeki değerini kendi kendine sildiğin için teşekkürler. Ben seni başka türlü silemezdim.

Birini kaybetmek istiyorsanız onu çok sevin yeter.

Sevdiğin kişiyi kaybedince herkes gitmiş gibi hissediyorsun.

Elveda dercesine bakan gözlerine; Eyvallah dercesine çeker giderim.

Bir hoşça kala sığdırdı beni, yere göğe sığdıramadığım.

Bir gidişi asla tek kişi hazırlamaz. Biri iter, diğeri gider.

Öyle bir öldün ki içimde, kıyamette bile dirilemeyeceksin.

Sonra anlarsın çok sonra… Geçip gidince bitip ölünce.

Tek dua’m var, ellerini başkası tutmasın.

Ve masal bitti… Mutlu sona değil. Gerçekle!

Her şeyi içine atarsın da kendini atacak yer bulamazsın.

Son kez sevişimdi seni. Bundan sonra bir daha gelmem, Gidiyorum. Elveda…

Sana çok değer verdim diye yüreğini bulunmaz hint kumaşı kıldın. Artık bende bir değere sahip değilsin. Gidebilirsin.

Dünyam sen iken şimdi cehennemim de sensin. Kalmak isterdim ama bu cehennemde daha fazla yanamam. Elveda…

Sana verdiğim değer kadar sevse idin beni ben de bugün istediğin gibi seninle kalırdım. Değmezsin. Varlığımı hak etmezsin. Elveda…

Gitmek cesaret ister, biraz katı yürek birazda aptallık. Çünkü aklı olan insan asla kendini seveni ter edip gitmez.

Gitmek isteyeni zorla bir gönülde tutamazsın. Bırak gitsin ki meşgul ettiği yürek hanene hak eden bir kişi taşınsın.

Bazen insan sevdiğinin mutlu olması için gitmek zorunda kalır. Kızma bana ve benden nefrette etme senin mutluluğun için gitmem gerekli. Elveda…

Seven terk etmez peki senin gidişin sevmediğinin göstergesi mi?

Seni sevdiğim için şanslı olduğumu düşünüyordum. Ancak senin gitme isteğinin karşısında aslında ne kadar yanlış bir karar verdiğimi fark ettim.

Ey vefasız yârim. Tuttuğun eli bırakacak kadar yüreksiz idinse o eli tutuşun niyedir. Gitmek için geldinse sevdim deyişin niyedir?

Kırmaktan sevmeye zaman bulamadığınız insanların hakkını ödeyemeyeceksiniz…

Beni sev diye çok çabaladım. Ancak yüreğini fethedecek Sihirli güce sahip değildim. Gidiyorsun git ancak unutma aşkın diğer yarısı ayrılıktır.

Bilir misin? Ne zordur severek yaşamak. Ona benimsin deyip sarılmamak… Ne zordur hep yakın hissedip aslında uzak olmak.

Artık hiçbir şeyin değişmesine imkân yok. Sabahattin Ali

Bil ki yaşadıklarınla değil, yaşattıklarınla anılırsın. Ve unutma; ne yaşattıysan bir gün onu yaşarsın. Tolstoy

Unutma her gidiş bir ayrılık değildir. Çünkü; bazen ne kadar uzağa gidersen git. Yüreğin hep bıraktığın yerdedir.

İlk başta sabırla beklersin. Sakin ve mutlusundur. Sonra yavaş yavaş sarardığını solduğunu ve yıprandığını fark edersin. Sonra bir bakmışsın ki; “Zaman sana unutmayı değil, hissizleşmeyi öğretmiş.”

Gittin. Çoğum gitti, kaldı azım. İkiden bir çıkınca bir kalmadığını öğrendim. Gittin, yarım kaldım.

Artık ne geri gelmeni beklerim ne de ben gelirim. Nasılsa ben bir şey kaybetmedim, sen bensizliği seçtin. Karar senin. Nazım Hikmet

Aslında sen şimdi kim bilir nerede, hangi hayal şilebinde kaçak yolcu, hangi korkunç yalnızlıktasın.

Bitti demedi, hoşça kal demedi, elveda da demedi… Allah’a emanet ol hiç demedi. Helallik bile istemedi. Gitti sadece Gitti…

Şimdi başka biriyle bambaşka hayaller içerisindesin. Hayatımın tadını tuzunu aldın ve gittin. Sadece acı kaldı, acın kaldı bende.

Bir gün benden şikâyet ettiğin ne varsa özleyeceksin.

Unutmanın acısı, ayrılığın acısından farklı. Ayrılık hüzne yakın, unutmak kasvete. Yani birini er geç unutmaya mahkûm olduğunu bilmenin kasvetinden bahsediyorum. Belki de neden bahsettiğimi bilmiyorum, sadece üzülüyorum, vasıfsız keder.

Vazgeçersin bazen, sevmediğinden değil, yorulduğundan.

Sen sadece kendin gitmedin. Senin benden gitmen ile benim yasama sevincim gitti, gülümsemelerim gitti, insanlara olan güvenim gitti. Senin beni terk edişin sadece bir gitme değildi.

Ne vardıysa, seni yok eden. Beni benden eden. Bizi bizden. Canı bedenden eden. Lanet olsun!

Aşk, kadınlar yorulunca biter. Kadınlar bir adamı değil, bir mezarlığı terk eder.



