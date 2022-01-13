Futbol Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk paylaşım: İlk ve son...

Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk paylaşım: İlk ve son...

Futbol

Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk paylaşım: İlk ve son...

Galatasaray'la yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim, ayrılığın ardından ilk kez sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

13 Ocak 2022, Perşembe 21:42 Son Güncelleme:
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Galatasaray'daki 4. teknik direktörlük görevi sona eren ve sarı-kırmızılı takımla yolları ayrılan Fatih Terim, ayrılığın ardından ilk kez sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Son olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek takımıyla ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşan Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" diyerek 1974 yılında sözleşme imzalarken çekilen ve son olarak sözleşmesini feshederken çekilen fotoğrafı paylaşan Terim'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

İşte Fatih Terim'in paylaşımı;


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