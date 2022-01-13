Galatasaray'daki 4. teknik direktörlük görevi sona eren ve sarı-kırmızılı takımla yolları ayrılan Fatih Terim, ayrılığın ardından ilk kez sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Son olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek takımıyla ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşan Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" diyerek 1974 yılında sözleşme imzalarken çekilen ve son olarak sözleşmesini feshederken çekilen fotoğrafı paylaşan Terim'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

İşte Fatih Terim'in paylaşımı;







