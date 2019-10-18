Ayrılıkla ilgili neler konuşuluyor?

1- Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ın ‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’nın Zorlu PSM’deki galasına katılmadı. Oysaki 1.5 yıllık sevgilisini hiçbir festival ve galada yalnız bırakmamıştı. Samyeli, Cem Yılmaz’ın bugün vizyona girecek filmiyle ilgili Instagram’da hiçbir paylaşım da yapmadı.

2- Cem Yılmaz galada “Defne Hanım nerede?” sorusuyla karşılaştı, cevap vermedi. İki gün önce Levent’teki evine girerken, önceki gün de Zorlu AVM’de alışveriş yaparken kendisine yine aynı sorular yöneltildi. Yüzü asılan Yılmaz sessiz kaldı.

3- Defne Samyeli de “Ayrıldınız mı?” sorusuna cevap vermiyor.

4- Cem Yılmaz’ın galada yanında eski eşi Ahu Yağtu vardı. Yılmaz ne zaman bir sevgilisinden ayrılsa, kendisine 6 yıl önce boşandığı Ahu Yağtu eşlik ediyor.

5- Çiftin 2 ay önce de ayrıldıkları iddia edilmişti. Ancak Cem Yılmaz söylentiyi “Delirdiniz galiba” diyerek yalanlamıştı.

SEVGİLİSİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

'Muhabbetimiz çok değerli'

Cem Yılmaz son verdiği bir röportajda Defne Samyeli ile olan ilişkisini şöyle dile getirmişti: “Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli. Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz.”