Türkiye Ayrılmak isteyen sevgilisini dakikalarca döven saldırgan hakkında karar

Ayrılmak isteyen sevgilisini dakikalarca döven saldırgan hakkında karar

Türkiye

Ayrılmak isteyen sevgilisini dakikalarca döven saldırgan hakkında karar

Şişli'de 26 yaşındaki Tuğba Erçakar'ın ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından dakikalarca darbedildiği anlar kameraya yansımıştı. Saldırgan M.H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 Aralık 2020, Pazartesi 16:19 Son Güncelleme:
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Tuğba Erçakar, ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından 9 Aralık günü, kız arkadaşı C.A'nın evindeyken darp edilmişti. Kendini korumaya çalışan genç kız, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklanmıştı.

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Olay evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. Olayı gerçekleştiren M.H.B'nin, polis tarafından çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasının ardından Tuğba Erçakar, darp edilmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter'da "Sesimi duyurmak istiyorum" diyerek paylaşmıştı. Bunun üzerine genç kızın yaşadıkları kamuoyunda da tepkiye neden olmuştu.

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