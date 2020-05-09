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Magazin Ayşe Arman, Ebru Şallı’yla röportaj yaptı

Ayşe Arman, Ebru Şallı’yla röportaj yaptı

Magazin

Ayşe Arman, Ebru Şallı’yla röportaj yaptı

Ayşe Arman, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı ile röportaj yaptı. Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 20:57 Son Güncelleme:
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Ayşe Arman Anneler Günü nedeniyle Ebru Şallı’yla röportaj yaptı: “Anneler Günü için röportaj yapmak istediğim tek bir anne vardı: @ebrusalli 10 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybetmesi beni mahvetti. Eminim sizi de etmiştir. Onunla konuşmak, uzun uzun onların hikayesini dinlemek istedim.

.Bazen kalpten istediğiniz şeyler oluyormuş. İki saat konuştuk. Çok ağladım ben. Nasıl yazacağımı inanın bilmiyorum. Çok acı bir mücadele ve hayata tutunma hikayesi. Ama dünyalar güzeli Ponçik’i, deli gibi çabalamalarına rağmen ellerinden kayıyor.

Ebru Şallı, bizim tanıdığımızı düşündüğümüz kadın değil. Hayatta hiçbir şey göründüğü gibi değil.. Okuyun mutlaka yarın..."



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