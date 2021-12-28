Ayşe Boyner ve Cem Telvi tek celsede boşandı
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in ikiz kızlarından Ayşe Boyner, 2020 yılının ekim ayında iş insanı Cem Telvi ile hayatını birleştirmişti. Çift birkaç ay önce ayrılık kararı almıştı, kararın ardından çift tek celsede boşandı.
28 Aralık 2021, Salı 10:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Ayşe Boyner, geçen ay avukatı Cem Topal aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Boyner, ‘anlaşmalı’ olarak açtığı davada evliliğinden çocuğu olmadığını, eşiyle zaman içinde sorunlar yaşamaya başladığını belirtti. Dilekçesinde fikir ayrılıkları yaşadıklarını anlatan Ayşe Boyner, birbirinden bağımsız yaşam sürdüklerini ve konutları da ayırdıklarını ifade etti.
15 DAKİKADA BİTTİ
İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraflar avukatlarıyla katıldı. Duruşmada söz alan Ayşe Boyner, “Boşanma konusunda anlaştık. Birbirimizden herhangi bir tazminat ve nafaka talebimiz yoktur” dedi. Cem Telvi de “Ben de boşanmak istiyorum” diye konuştu. Yaklaşık 15 dakika süren duruşma sonucu mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi.
Ayşe Boyner, geçtiğimiz yıl ekim ayında babasının Kanlıca'daki evinde sevgilisi Cem Telvi ile dünyaevine girmişti. Çift daha sonra Ayvalık'ta yakın dostları ve ailelerinin katıldığı bir düğün yapmıştı.