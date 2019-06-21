Ayşe Hatun Önal hapis cezasına itiraz etti

"Alkollü kullandım, pişmanım" diyen şarkıcı Ayşe Hatun Önal, cezaya itiraz etti.

''İDEAL BİR HAYATIM VAR''

Mahkemeye başvuran Önal, şunları söyledi: ''Etkin pişmanlık hükümleri uygulanmamıştır. Daha önce alkolle ilgili bir ceza almadım. Sağlıklı ve ideal bir hayat sürüyorum. Beraat çıkmayacaksa, hapis cezasının indirilmesini istiyorum."