Ayşe Hatun Önal hapis cezasına itiraz etti
Ayşe Hatun Önal, 167 promil alkollü halde araç kullanırken yakalanmış ve ehliyetine el konulmuştu. 867 lira para cezası alan Önal, mahkeme tarafından bir yıl hapse mahkum edildi
"Alkollü kullandım, pişmanım" diyen şarkıcı Ayşe Hatun Önal, cezaya itiraz etti.
''İDEAL BİR HAYATIM VAR''
Mahkemeye başvuran Önal, şunları söyledi: ''Etkin pişmanlık hükümleri uygulanmamıştır. Daha önce alkolle ilgili bir ceza almadım. Sağlıklı ve ideal bir hayat sürüyorum. Beraat çıkmayacaksa, hapis cezasının indirilmesini istiyorum."