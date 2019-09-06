Ayşe Hatun Önal, New York’ta podyuma çıktı

Koleksiyonun tanıtımında baş manken olarak podyuma çıkan eski manken ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal’a, Azeri model Günay Musayeva eşlik etti.

Beyonce, Ashanti, Lil Kim gibi yıldızların tasarımcısı olan Azeri modacı Rufat İsmayil’in New York Fashion Week’te ’Afffair Khari Bulbul Flower’ adını verdiği koleksiyonunun tanıtım defilesinde, eski manken ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal, baş manken olarak podyuma çıktı.

DEFİLE MÜZİĞİ BEĞENİ TOPLADI

Fiziği ve güzelliğiyle izleyenleri hayran bırakan Önal’a, Azerbaycanlı model Günay Musayeva eşlik etti. Kanun, ud, keman, tar gibi Türk- Azeri enstrümanlarını kullanarak oluşturulan defile müziği, büyük beğeni topladı Azeri şarkıcı Aygün Kazımova, Azeri ve Türk müziği ezgilerini seslendirdi.

30 tasarım 150 parçadan oluşan ’Afffair Khari Bulbul Flower’ 2020 İlkbahar yaz koleksiyonu tanıtım defilesinde Önal ile birlikte 30 yabancı model, yeni koleksiyonu tanıttı.

KOLEKSİYONUN TAMAMINDA TÜRK KUMAŞLARI KULLANILDI

Mor, lila, pembe, kavuniçi, beyaz ağırlıklı koleksiyonun tümünde Türk kumaşları kullanılması dikkat çekerken tasarımlara Türk el işçiliğiyle işlenen 15 bin adet yarı değerli taş ve swarovski taşlar, koleksiyonun göz alıcılığını ortaya çıkardı. Taş işlemeli eldivenler, tamamlayıcı aksesuar olarak kullanıldı.

DHA



