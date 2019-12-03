Ayşe Hatun Önal'ın güzellik sırrı: Pişik kremi
Ayşe Hatun Önal, Women’s Fitness dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.
Modellikten şarkıcılığa geçiş yapan Ayşe Hatun Önal, “Çok çalışıyoruz, bu başarılar bize gökten armut ile düşmüyor. İyi bir ekiple çalışmak çok önemli. Galiba hep doğru insanlarla çalıştım; şarkılarımın hit olmasında bunun çok büyük etkisi var” dedi.
'Bakım falan çok iğrenç şeyler'
Şarkıcı ilginç güzellik sırrını da paylaştı: “Yüzüme sadece pişik kremi sürüyorum, başka bir şey sürmüyorum. Bakım falan çok iğrenç şeyler! Estetiğe karşı değilim. Mezoterapi ve scarlet yaptırıyorum.”
Bu haberi de okudularAyşe Hatun Önal: Dağınık ve pasaklıyım
Haberin fotoğrafları için tıklayınAyşe Hatun Önal'dan 19. kat pozu