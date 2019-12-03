Modellikten şarkıcılığa geçiş yapan Ayşe Hatun Önal, “Çok çalışıyoruz, bu başarılar bize gökten armut ile düşmüyor. İyi bir ekiple çalışmak çok önemli. Galiba hep doğru insanlarla çalıştım; şarkılarımın hit olmasında bunun çok büyük etkisi var” dedi.

'Bakım falan çok iğrenç şeyler'

Şarkıcı ilginç güzellik sırrını da paylaştı: “Yüzüme sadece pişik kremi sürüyorum, başka bir şey sürmüyorum. Bakım falan çok iğrenç şeyler! Estetiğe karşı değilim. Mezoterapi ve scarlet yaptırıyorum.”





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