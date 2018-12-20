Ayşe Mine: Yıllar önceki evliliğimde günde beş öğün şiddet gördüm

'2. Sayfa' programında çarpıcı itiraflarda bulunan Ayşe Mine, 14 yaşında tanışıp 17 yaşında evlendiği eşinden günde 5 vakit dayak yediğini söyledi.

Şarkıcı ''Bana şaşı ve şehla diyorlar fakat ben başıma aldığım darbelerden dolayı böyle oldum'' ifadelerini kullandı.

''BOŞANDIKTAN SONRA BENİM HABERİM OLDU''

Ayşe Mine, eşinin kendisine bir gün kağıt imzalattığını ve ilerleyen zamanlarda da bir avukatın kendisini arayarak eşinden boşandığını söyledi.

Ayşe Mine ''Benim hiçbir şeyden haberim yoktu, fakat iyi ki boşanmışım yoksa şu an hayatta olamazdım''dedi.

AYŞE MİNE KİMDİR?

Asıl adı Ayşe Akyüz olan Ayşe Mine, 30 Ocak 1961'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Müziğe 13 yaşındayken Radife Erten'den ders alarak başladı.

Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut'tan ders alan sanatçı, bir süre Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde yer aldı.

16 yaşındayken İlk albümü 'Demek ki Öyle'yi çıkardı. 'Demek ki Öyle' adlı şarkısı o dönem en çok dinlenen şarkılar arasındaki yerini aldı.

1979 yılında evlendi ve 2 oğlu oldu.

1980'lerde arabesk müzik türüne yöneldi ve bu alanda çalışmalar yaptı.

'Erkek Milleti' isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nü kazandı.

1994 yılında Mutlugiller adlı TV dizisinde başrol oynadı.







