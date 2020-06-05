Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na atanan Ayşe Nur Bahçekapılı TBMM Başkanvekilliği ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştu. Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı. Asıl mesleği avukatlık olan Bahçekapılı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na, Ayşe Nur Bahçekapılı atandı. Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 12'inci ve 13'üncü maddeleri kapsamında gerçekleştirildi.

Ayşe Nur Bahçekapılı kimdir?

Aslen Trabzonlu olan Ayşe Nur Bahçekapılı, 1954 yılında Maçka’da doğdu. Bir dönem tiyatro sanatçısı Mustafa Alabora ile evlenen Ayşe Nur Bahçekapılı’nın asıl mesleği avukatlıktır. Ayşe Nur Bahçekapılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezundur.

TBMM Başkanvekilliği ve AK Parti Grup Başkanvekilliği yapan Ayşe Nur Bahçekapılı’nın baba adı Hasan Şefik, anne adı ise Şahsene’dir.

Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yapan Ayşe Nur Bahçekapılı, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu.

Sosyal Demokrat Hareket Platformu'nda Kadın, Eğitim ve Hukuk Atölyelerinin İstanbul Sorumlusu olarak görev yapan Ayşe Nur Bahçekapılı, 23. ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili oldu. Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, Anayasa Komisyonu Sözcülüğü, TBMM Başkanvekilliği ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerini üstlendi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalışan Bahçekapılı, 1988-1992 yıllarında Turgut Kazan’ın başkanlığı döneminde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 1997-2005 yıllarında Eralp Özgen ve Özdemir Özok’un başkanlıkları döneminde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı yapan Ayşe Nur Bahçekapılı, 2007 itibarıyla İstanbul 2. bölgeden milletvekili oldu. Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde bulunan Ayşe Nur Bahçekapılı, 2009-2013 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilliği yaptı. 2013-2015 yılları arasında da TBMM Başkanvekilliği yapan Ayşe Nur Bahçekapılı, 2015-2018 tarihlerinde yeniden TBMM Başkanvekilliği görevini yürüttü.