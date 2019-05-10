Ayşe öğretmen tahliye edildi

Diyarbakır Silvan’da görev yapan Ayşe Çelik, üç yıl önce telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.

10 Mayıs 2019, Cuma 08:09
A A
Ayşe öğretmen tahliye edildi

20 Nisan 2018’de 6 aylık kızı Deran ile birlikte cezaevine konulmuş, 4 Mayıs’ta da tahliye edilerek infazı 6 ay süreyle 2 kez ertelenmişti.

18 Nisan 2019’da erteleme süresi dolunca tekrar tutuklanan Çelik’in Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru dün karara bağlandı.

Mahkeme, Çelik hakkında ifade özgürlüğü ihlaline ve 5 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verdi. DHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.