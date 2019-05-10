Ayşe öğretmen tahliye edildi
Diyarbakır Silvan’da görev yapan Ayşe Çelik, üç yıl önce telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.
20 Nisan 2018’de 6 aylık kızı Deran ile birlikte cezaevine konulmuş, 4 Mayıs’ta da tahliye edilerek infazı 6 ay süreyle 2 kez ertelenmişti.
18 Nisan 2019’da erteleme süresi dolunca tekrar tutuklanan Çelik’in Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru dün karara bağlandı.
Mahkeme, Çelik hakkında ifade özgürlüğü ihlaline ve 5 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verdi. DHA