Ayşe öğretmen tahliye edildi Diyarbakır Silvan’da görev yapan Ayşe Çelik, üç yıl önce telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.