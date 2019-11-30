Eskişehir’de Yalçın Özalpay, 6 ay önce boşandığı 24 yıllık eşi 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan’a (44) 11 Ekim’de satırla saldırdı. Yalçın Özalpay tutuklandı. Ağır yaralanan kadın ise 44 gün sonra 24 Kasım’da öldü. Ayşe Tuba Arslan’ın eski eşi hakkında 2 yılda 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

‘Ben ölünce mi?’

Ayşe Tuba Arslan 44 yaşındaydı.

Ayşe Tuba Arslan el yazısıyla yazdığı son dilekçesinde “Boşanmış olduğum eski eşimden hâlâ şiddet, ağzı alınmayacak hakaretler görüyorum. Defalarca şikayet etmeme rağmen uzaklaştırmam olduğu halde hiçbir sonuç alamadım. Benim bu Yalçın Özalpay isimli şahısla ilgili başvurmadığım hukuki işlem kalmadı. Bu şahıstan ölüm tehdidi alıyorum. Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz? Ben çok mağdurum” ifadelerini kullanmış.

2019’da 10 başvuru

Avukat Yıldız Karasu, Ayşe Tuba Arslan’ın sadece 2019’da 10 başvurusu olduğunu söyledi. Avukat Karasu “Ne yazık ki bu başvurular devletin kulağına gitmedi. Hızlı ve etkili çözümler bulmazsak her gün bir kadın cinayetiyle bu tablo artarak devam edecek” diye konuştu.

Avukat Yıldız Karasu, AyşeTuba Arslan’ın son başvurusunu basına gösterdi.

10 dava açıldı

Eskişehir Başsavcılığı, Ayşe Tuba Arslan’ın başvurusu üzerine Yalçın Özalpay hakkında 10 dava açıldığını bildirdi. Açıklamada “2 dosya birleştirme kararı ile, 1 dosya mükerrer kayıt nedeniyle kapatıldı. 10 başvuru için delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi” denildi.

'Nasıl bir adalet!'

Serdar Arslan, kızının gençlik fotoğrafıyla avunmaya çalışıyor.

Ayşe Tuba Arslan’ın babası Serdar Arslan “Bu kadar uzaklaştırması varken, adam elini kolunu sallaya sallaya kızımın peşinde Azrail gibi gezdi. Hepimizi tehdit etti. Bu kin nedir ya? Her gün bir kadın öldürülüyor. Kadınlardan ne istiyorlar? Bu kadar dosya varken kimse bir şey yapmadı. Nasıl bir adalet, nasıl yargı, nasıl bir sistem! Yavrumu ben morgda tanıyamadım. Küçücük kalmış...”dedi.



