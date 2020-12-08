Ayşecan Tatari doğumu paylaştı, tartışma çıktı

Ayşecan Tatari doğum anını Instagram’da paylaşıp şöyle yazdı:

“Doğum siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir. Bana hep soruyordunuz ya, ‘Korkmadınız mı?’ diye. Sancılarım başlayınca kalkıp müziği açtım ve saçlarıma maşa yaptım. Sancımın en şiddetli geldiği zamandan doğum anına kadar hiç korku hissetmedim. Çünkü süreci öğrenmiştim, beni doğuma hazırlayan güvenilir bir ekibim vardı.”

Paylaşım üzerine bazı takipçileri Tatari’yi bu görüntüleri paylaştığı için eleştirdi. Bazı yorumlar da hayli ağırdı.

'Vallahi delireceğim'

Eşini doğumda yalnız bırakmayan Edip Tepeli bazı takipçilere özetle şu cevapları verdi:

“Yorumunuzun kendisinden başka utanacak bir şey yok.”

“Doğal olan bir şey nasıl anormal olarak değerlendirilir, vallahi delireceğim.”

“Kötü niyetli insanlar ‘ne der, nasıl bakar’ gibi sebeplerle kendimize otosansür uygulamayalım.”

“Bunun gizlenmesi gereken bir durum olduğunu düşünmüyorum. Anlaşılması gereken ‘Şunu niye paylaştın?’ sorusu. Bu, yaşam hürriyetine müdahaledir.”

Doktoru yayınladı

Cansu Tosun da, oğlu Marsel’i 3 ay önce suda dünyaya getirmişti. O sırada eşi Erkan Kolçak Köstendil yanındaydı. Bu kareleri doğumu gerçekleştiren doktor, çiftten izin alarak yayınladı. Cansu Tosun da tıpkı Ayşecan Tatari gibi eleştirelere maruz kaldı. Ancak hiçbirine cevap vermedi.







