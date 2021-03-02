Magazin Ayşecan Tatari-Edip Tepeli çiftinin kızları Müjgan, dört aylık oldu

Ayşecan Tatari-Edip Tepeli çiftinin kızları Müjgan, dört aylık oldu

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Ayşecan Tatari-Edip Tepeli çiftinin kızları Müjgan, dört aylık oldu

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin, minik kızları Müjgan, dört aylık oldu. Oyuncu çiftten Tatari, kızının yeni pozlarını "Mini Edip" notuyla paylaştı.

02 Mart 2021, Salı 16:44 Son Güncelleme:
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Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen oyuncu Ayşecan Tatari, kızı Müjgan'ın pozlarına bir yenisini daha ekledi.

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Tatari, dört aylık olan kızının yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu, paylaşımına; "Mini Edip" notunu düştü.

31 yaşındaki Ayşecan Tatari'nin paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.


https://www.instagram.com/p/CL4Mp8eHMZF/


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