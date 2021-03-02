Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen oyuncu Ayşecan Tatari, kızı Müjgan'ın pozlarına bir yenisini daha ekledi.

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Tatari, dört aylık olan kızının yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu, paylaşımına; "Mini Edip" notunu düştü.

31 yaşındaki Ayşecan Tatari'nin paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.











