Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen Ayşecan Tatari, bir aylık olan kızı Müjgan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Tatari, bu kareyi, "Müjgan’ım, kirpiğim, kızım..." notuyla takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun gönderisi çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.

Ayşecan Tatari, hamile olduğunu eşinin göbeğini öptüğü fotoğrafı paylaşarak duyurmuştu.

'Merhaba dünya'

İlk kez annelik duygusunu tadan Tatari, doğumdan sonra eşi ve kızı ile birlikte çekilen pozunu "Merhaba dünya" notu ile yayınlamıştı.

Bodrum'a yerleşen Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çifti, kızlarıyla çektikleri ilk videoyu sosyal medyadan sevenleriyle paylaşmıştı. Ayşe Müjgan Tepeli'nin ilk videosu ise görenleri kahkahaya boğmuştu.

31 yaşındaki Tatari, bir döneme damgasını vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle ünlenmişti.

Tepeli ise 'Kurt Seyit ve Şura', 'Yıldızlar Şahidim', 'Yaşamayanlar' ve 'Sefirin Kızı' gibi dizilerde rol almıştı.











