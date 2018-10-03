  • Haberler
  • Magazin
  • Ayşegül Aldinç Erkenci Kuş dizisinin kadrosuna dahil oldu

Ayşegül Aldinç Erkenci Kuş dizisinin kadrosuna dahil oldu

Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir ikilisinin yer aldığı Erkenci Kuş dizisinin kadrosuna Ayşegül Aldinç de katılıyor

03 Ekim 2018, Çarşamba 17:12 Son Güncelleme: 03 Ekim 2018, Çarşamba 17:14
A A

Twitter adresinden paylaşım yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Erkenci Kuş dizisi ile ilgili sürpriz bir gelişmeyi duyurdu.

Our Akay, ''Can Divit'in annesi geliyor! Çok yakında Can Yaman'ın annesi rolüyle Ayşegül Aldinç'i, Erkenci Kuş dizisinde izleyeceğiz. Can Yaman ve Demet Özdemir'le ilgili önemli bir kaynaktan duyduklarımı ise, canlı yayında aktardım.'' dedi.

61 yaşında olan sanatçı Ayşegül Aldinç, Can Yaman'ın annesini canlandıracak.

Bu haberi de okudularAşıkların arasına Can mı girdi?

Ayşegül Aldinç

Haberin fotoğrafları için tıklayınÇene botoksu yaptıran ünlüler



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.