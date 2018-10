Ayşegül Aldinç Erkenci Kuş dizisinin kadrosuna dahil oldu

Twitter adresinden paylaşım yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Erkenci Kuş dizisi ile ilgili sürpriz bir gelişmeyi duyurdu.

Our Akay, ''Can Divit'in annesi geliyor! Çok yakında Can Yaman'ın annesi rolüyle Ayşegül Aldinç'i, Erkenci Kuş dizisinde izleyeceğiz. Can Yaman ve Demet Özdemir'le ilgili önemli bir kaynaktan duyduklarımı ise, canlı yayında aktardım.'' dedi.

61 yaşında olan sanatçı Ayşegül Aldinç, Can Yaman'ın annesini canlandıracak.

Ayşegül Aldinç

