Ayşegül Aldinç kimdir? Ayşegül Aldinç kaç yaşında ve nereli?

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Ayşegül Aldinç sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcı kimliği, tarzı, ve oyunculu performansıyla her dönem gündemde kalmayı başaran Ayşegül Aldinç internette merak edilen isimler arasında geliyor. İşte Ayşegül Aldinç’in biyografisi…

AYŞEGÜL ALDİNÇ KİMDİR?

28 Eylül 1957 İstanbul doğumludur. Ayşegül Aldinç, Gazeteci ve spor yazarı Orhan Aldinç ile resim öğretmeni Süheyla Aldinç'in kızlarıdır.

Annesinin tayinleri nedeniyle lise öğrenimini üç değişik okulda tamamladı. Lise biri Kandilli Kız Lisesi'nde, ikiyi Davut Paşa Lisesi'nde, üçü Feriköy Lisesi'nde okudu. Ardından İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü'nü (şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nü) bitirdi.

Mezuniyetinden kısa süre sonra İstanbul Akaretler Ortaokulu'nda Müzik Öğretmenliği yaptı. Sonra Yıldız Porselen Fabrikası'nda altı yıl desinatör olarak çalıştı.

1981-1988 yılları arasında seramikle uğraşıp yurtiçi ve yurtdışında yarışmalara katıldı. Profesyonel müzik yaşamına 1978'de Mehmet Teoman ile birlikte doldurduğu 45 devirlik 1. yüzünde Hastane 2, 2. yüzünde Yorgun ve Mutlu adlı şarkıların bulunduğu plak ile adım attı.

1981 yılında İrlanda’nın başkenti Dublin’de Eurovision yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiştir.

İlk solo albümünü 1988'de çıkartan Aldinç, 1985 - 1998 yılları arasında Avrupa'nın birçok ülkesinde, Sovyetler Birliği'nde, ABD'de, Çin'de ve Ortadoğu ülkelerinde konserler verdi.

Kamera karşısına ilk kez 1985 yılında Orhan Aksoy'un yönettiği TRT dizisi Acımak’ta rol alarak geçti. 1987'de Şerif Gören'in yönettiği Katırcılar ve Yavuz Özkan'ın yönettiği Yağmur Kaçakları filmleriyle sinema oyunculuğuna başladı.

1994'te Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Gerilla filmindeki rolüyle En iyi kadın oyuncu seçilmiştir.

ÖDÜLLERİ

Altın Koza (en iyi kadın oyuncu, İstek Vakfı (en iyi kadın şarkıcı), Kıbrıs Gazeteciler Derneği (en iyi kadın şarkıcı)