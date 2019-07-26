Twitter'da gündemin ilk sırasına yerleşen Ayşegül Aldinç'i herkes öldü sandı. Ancak sanatçı, yaptığı açıklamayla neden TT listesine girdiğini kendisinin de anlamadığını söyledi.

'NE GÜZEL ŞEYLER YAZMIŞSINIZ'

Aldinç, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"TT'de en başta adımı görünce 'Öldüm mü?' diye korktum! Ölmedim! Ve valla birilerine para mara da vermedim!Şahane bir coşma söz konusu olmuş. Ne güzel şeyler yazmışsınız; etkilendim."

Bu haberi de okudular Ayşegül Aldinç kimdir? Ayşegül Aldinç kaç yaşında ve nereli?