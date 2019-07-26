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Ayşegül Aldinç Twitter'da TT oldu! 'Öldüm mü diye korktum'

Kariyerine şarkıcı olarak başlayan, sonrasında oyunculuktaki başarılarıyla öne çıkan Ayşegül Aldinç, Twitter'da TT olunca öldü sanıldı

26 Temmuz 2019, Cuma 13:34 Son Güncelleme:
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Ayşegül Aldinç Twitter'da TT oldu! 'Öldüm mü diye korktum'

Twitter'da gündemin ilk sırasına yerleşen Ayşegül Aldinç'i herkes öldü sandı. Ancak sanatçı, yaptığı açıklamayla neden TT listesine girdiğini kendisinin de anlamadığını söyledi.

'NE GÜZEL ŞEYLER YAZMIŞSINIZ'

Aldinç, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"TT'de en başta adımı görünce 'Öldüm mü?' diye korktum! Ölmedim! Ve valla birilerine para mara da vermedim!Şahane bir coşma söz konusu olmuş. Ne güzel şeyler yazmışsınız; etkilendim."

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