Ayşegül Aydın olayı bugün sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Henüz 16 yaşındaki genç kızın hayattan kopuş nedeni ise yürekleri bir kat daha fazla sızlattı. Peki, Ayşegül Aydın kimdir, neden öldü? Ayşegül Aydın olayı nedir? İşte ayrıntılar.









AYŞEGÜL AYDIN OLAYI NEDİR?

Henüz 16 yaşındaki Ayşegül Aydın, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşıyordu. 12 Temmuz günü dershaneden çıkıp eve gittiği sırada A.M tarafından takip edildi. Afganistan uyruklu A.M. genç kızı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel saldırıda bulundu.

Ayşegül Aydın’ın kendisine direnmesinin ardından boğazını sıkan A.M. genç kızın başına taşla vurarak yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı. Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın’ı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ayşegül Aydın, başına aldığı ağır darbe nedeniyle Gebze’de özel bir hastanenin yoğun bakımına kaldırılırken, 12 Temmuz’dan bu yana süren yaşam savaşını gece saatlerinde kaybetti.