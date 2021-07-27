Henüz 22 yaşında olan Ayşegül Çınar, oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra, televizyonda yayınlanan dizilerde rol almıştı. Karıştığı olay nedeniyle hakkında 6 yıla kadar hapis isteniyor. Peki, Ayşegül Çınar kimdir, hangi dizilerde oynadı? Ayşegül Çınar’a neden hapis istendi? İşte ayrıntılar…

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?

1999 yılında Antalya'da dünyaya gelen Ayşegül Çınar, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak istediğini belirten Ayşegül Çınar, Fox Tv'de ekranlarında yayınlanan kadrosunda Şevval Sam, Talat Bulut, Onur Tuna, Sevda Erginci, Eda Ece, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, Kıvanç Kasabalı, İrem Kahyaoğlu, Nilgün Türksever, İlber Kaboğlu, Sinan Eroğlu ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmıştı.

AYŞEGÜL ÇINAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yasak Elma

Ulan İstanbul

Masal Şatosu - Sihirli Davet

AYŞEGÜL ÇINAR’A NEDEN HAPİS İSTENDİ?

Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun Karaköy'de bir otelin restoranında yüksek sesli konuştuğu için kendisini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlilerine direndiği daha sonra da olay yerine gelen bekçi ve polislere saldırdığı iddia edildiği olayda soruşturma tamamlandı.

Bir polisin tabancasını elinden alarak tehdit ve küfürler savurduğu ileri sürülen ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan Furkan Çalıkoğlu'nun 6 suçtan toplam 22 yıl 1 aya kadar hapsi istenirken, polis memurlara karşı "Haritadan kendinize yer beğenin" dediği öne sürülen Ayşegül Çınar'ın ise 6 yıla kadar hapsi istendi.