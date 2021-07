Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre, sevgilisi Ayşegül Çınar ile Beyoğlu Karaköy'de gittikleri otelin restoranında kavga çıkaran ve 5 garson ile 3 emniyet mensubunu yaraladığı için tutuklanan Furkan Çalıkoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

Çalıkoğlu, "Ayşegül'le 'bir başka kıza baktın' dediği için tartıştık. Mekanda bulunan bir adam kafamda şişe kırınca şuurumu kaybetmişim" dedi. Öte yandan İstanbul'da daha önce otomobilinde uyuşturucuyla polise yakalanan dizi oyuncusu Ayşegül Çınar, uyuşturucuyu sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun koyduğunu iddia etmişti.

Çınar, daha sonra da sevgilisinin evini bastığını iddia etmişti. Aralarındaki sorunlar bir türlü bitmeyen çift, geçtiğimiz günlerde de Karaköy'deki bir otelin restoranında olay çıkarmıştı.

İddiaya göre Çalıkoğlu, eline aldığı bıçakla etrafına saldırmış 5 çalışan ile 3 emniyet mensubunu yaralamıştı. Boğuşma sırasında bir polisin silahını belinden alan Çalıkoğlu'nun rastgele ateş ettiği de söylenmişti.

Çalıkoğlu, olay sonrası gözaltına alınmıştı. görevi yaptırmamak için direnme, korku kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek suçları kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Çalıkoğlu'nun ifadesine ulaştı.

MERDİVENDEN DÜŞTÜM

İşte Çalıkoğlu'nun o geceye dair anlattıkları:

"Bu işletmeye ilk defa gittim. Yanımda bulunan kız arkadaşım Ayşegül Çınar, bir başka kıza baktığımı sanıp kıskandı bu yüzünden kavga ettik. İşletmeciler bizi başka bir masaya aldılar.

Sonrasında ben işletmeden ayrılmak istedim. İşletmeciler ısrarla kalmamı istedi ve ardından yüzü maskeli şapkalı bir kişi, işletmeciyle yanıma gelip selam verdi. Bir süre sonra şapkalı kişi, elindeki şişeyi kafamda patlattı, o an şuurumu kaybettim" dedi.

Çalıkoğlu ifadesinin devamında 10-12 kişinin kendisine saldırmaya başladığını merdivenlerden aşağıya düştüğünü belirtti.

Ardından mekana polislerin geldiğini ve saldırıya uğramaya devam ettiğini anlattı. Daha önce sevgilisi Ayşegül Çınar'ın bebeklerini düşürdüğünü anlatan Çalıkoğlu, sevgilisini korumak için mücadele ettiğini, kendilerine vurmamaları için çabalarken silahı ateşlediğini ifade etti.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Çalıkoğlu'nun ifadesinin ardından kavga anına ait güvenlik kamerası görüntülerini izleyen savcılık ve nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Çalıkoğlu'nun bir kişiye yumruk atma anı olduğunu, elinde bulunan bıçakla restoranda bulunanların üzerine yürüdüğü anın net bir şekilde belli olduğunu, polis memurunun silahını alarak doğrultma anının bulunduğunu tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

'NEFSİ MÜDAFAA YAPTIK'

Olaya ilişkin adliye önünde açıklama yapan oyuncu Ayşegül Çınar, "Her şey çok normaldi. Galiba bizim daha önce çıkan haberlerimizden diye düşünüyorum, ya da ben Furkan'a bir ara kızmıştım ondan da olabilir. Mekanın işletmecisi geldi ve burada sürekli sorun çıkardığımız için olmamamızı istediğini söyledi. Biz de buna istinaden 'ne alaka' diye Furkan bir sözlü münakaşaya girdi.

Çaprazda da güvenlik görevlisi var. Geldi adam Furkan'a 'merhaba' dedi, Furkan da 'merhaba' dedi. Bir anda şişeyi aldı, Furkan'ın kafasında bir anda parçaladı. Şok olduk, neye uğradığımızı şaşırdık. Sonra ayağa kalktı haliyle kendini savunmak zorunda. O esnada mekandaki bütün çalışanlar, güvenlik görevlileri, 10-13 kişi olması lazım, hepsi Furkan'ın üzerine bir anda saldırdılar.

Furkan da kendini korumaya çalıştı haliyle. Ben ayırmaya çalıştım, araya ben girdim. O esnada aşağı kata kadar gitti bu yani. Sürüklediler birbirlerini. Ne silah oldu, ne bıçak oldu, her hangi bir şey olmadı, kamera görüntüleri var. Nefsi müdafaa aslında bizim yaptığımız şey. Daha sonra polisler geldi.O esnada Furkan, sinir krizi geçiriyordu ister istemez, yanında kız arkadaşı var, mekanda böyle bir sıkıntı çıktı.

Bir olay yaratılıyor, o kadar kişi saldırıyor. Sonra polisler ayırmaya çalıştı, ne mekancılar ayrıldı ne Furkan. Bu sefer de Furkan fazla sinirlendiği için polisler Furkan'a biraz şiddet gösterdiler. Furkan'ın üzerine çok gittiler. Furkan şu anda çok kötü bir halde.Mahvolmuş bir halde. Bütün herkes saldırıyor. Şaka gibi. Polisler ayıramadılar, bir tane polis silahını çıkardı. Mekanda çalışan birisi de silaha uzandı. Baktılar Furkan'a sıkacaklar. Furkan da silahı aldı bir yere attı.

O esnada silah patlamış galiba. Ben biraz uzaktaydım. Diğer kaçan kişiyi göndermemeye çalışıyorum ki polisler yakalasın, kurtulmasın diye. Daha sonra polis gözaltına aldı bizi. Yapan şahıs kaçtı" dedi. Çınar, 7'si polis 12 kişinin yaralanma iddiasına ilişkin ise, "Mümkün değil. Bütün polislerin hepsi sağlıklı, eğer bıçaklandılarsa bunu lütfen sunsunlar.

Darp raporları varsa sunsunlar. Hiç kimseye bir şey olmadı. Sadece ayırmaya çalışırken benim de vücudumda kesikler var. Ayırmaya çalışırken aradaki cam kırıkları hepimizin eline koluna değdi. Bu sadece. Ben şu an serbest bırakıldım, Furkan'ın mahkemesi devam ediyor, onu bekliyorum. Umarım güzel bir sonuç alırız. Ben devlete güveniyorum. İnanların da biraz daha anlayışla karşılamasını bekliyorum. Çünkü biliyorum, son zamanlarda çok fazla haberimiz çıktı ama her şey göründüğü gibi değil. Çok fazla şey üst üste geliyor. Umarım her şey yoluna girer" şeklinde konuştu.