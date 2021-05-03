Magazin Ayşegül Çınar'a zorlama hapis talebi

Ayşegül Çınar'a zorlama hapis talebi

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Ayşegül Çınar'a zorlama hapis talebi

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında sular durulmuyor.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 08:17 Son Güncelleme:
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Aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Çınar, maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nun aracına koyduğunu iddia etmişti.

2 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI

Kendisinin korkunç bir iftiranın kurbanı olduğunu öne süren Çalıkoğlu, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Ayşegül Çınar’a 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ancak Çınar’ın bir televizyon kanalına katılarak kendisi hakkında karalama kampanyası başlattığını ve tedbir kararını ihlal ettiğini iddia eden Çalıkoğlu, bu defa ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu.

(Hürriyet/ Özge Eğrikar)

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