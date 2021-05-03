Ayşegül Çınar'a zorlama hapis talebi
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında sular durulmuyor.
03 Mayıs 2021, Pazartesi 08:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Çınar, maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nun aracına koyduğunu iddia etmişti.
2 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI
Kendisinin korkunç bir iftiranın kurbanı olduğunu öne süren Çalıkoğlu, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Ayşegül Çınar’a 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
Ancak Çınar’ın bir televizyon kanalına katılarak kendisi hakkında karalama kampanyası başlattığını ve tedbir kararını ihlal ettiğini iddia eden Çalıkoğlu, bu defa ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu.
(Hürriyet/ Özge Eğrikar)